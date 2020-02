Veel vluchten geannuleerd in VK vanwege storm Ciara | Video

In het Verenigd Koninkrijk zijn tientallen vluchten geannuleerd vanwege het stormachtige weer. In Londen en Manchester is het vanwege de wind moeilijk om te landen.

Heathrow

In Londen heeft Heathrow Airport aangekondigd samen te werken met de luchtvaartmaatschappijen om het vluchtschema zondag te ‘consolideren’. De luchthaven zoekt daarmee naar een oplossing die ervoor zorgt dat er in totaal zo min mogelijk vluchten uitvallen. Op de website van het vliegveld is echter te zien dat veel internationale en binnenlandse vluchten reeds geannuleerd zijn. British Airways biedt op haar website excuses aan voor de verstoringen en zegt er alles aan te doen om de gevolgen van de storm op te minimaliseren. Passagiers kunnen hun vluchten van of naar Londen Heathrow, Gatwick of City flexibel omboeken. Ook Virgin Atlantic zegt contact op te nemen met passagiers om regelingen te treffen. Reizigers die voor zondag geboekt hebben vanaf Heathrow of Gatwick kunnen de datum van hun reis wijzigen tot en met acht maart. De maatschappij geeft aan dat er al zeventien van haar vluchten vanaf Heathrow geannuleerd zijn.

Via Big Jet TV is op YouTube is live mee te kijken op Heathrow Airport:

Storm

Ook in het Verenigd Koninkrijk zorgt storm Ciara voor overlast. In het hele land gelden vanwege de harde wind waarschuwingen, in sommige gebieden geldt code geel, in andere gebieden een zogeheten ‘amber warning’. Ook op Schiphol worden problemen verwacht vanwege het weer. KLM heeft reeds tientallen vluchten geannuleerd.

Op Twitter heeft het Britse Met Office, het nationale weerinstituut, radarbeelden geplaatst met de te verwachten windstoten en -snelheden.