KLM annuleert maandag 75 Europese vluchten

KLM annuleert maandag 75 inkomende en uitgaande Europese vluchten als gevolg van Storm Ciara. Dat meldt een woordvoerder desgevraagd aan Up in the Sky.

Vluchten

Alle niet-Europese vluchten moeten vandaag wel gewoon worden uitgevoerd. Of er nog verdere vertragingen zullen zijn, is nog moeilijk te zeggen, aldus KLM. De luchtvaartmaatschappij geeft passagiers die een ticket voor een vlucht tussen zondag en dinsdag hebben geboekt de mogelijkheid om kosteloos van reisdatum of bestemming te veranderen.

Storm

Storm Ciara zorgt al sinds het weekend voor veel vertragingen en annuleringen in de Europese luchtvaart. Al honderden vluchten zijn geannuleerd. Op Schiphol zag dat er zó uit.

Record

British Airways vestigde zelfs een nieuw trans-Atlantisch record op de route New York – Londen dankzij de storm. De Boeing 747 bereikte een snelheid van 1315 kilometer per uur en deed slechts 4 uur en 56 minuten over de vlucht. Daarmee is het eerdere record uit 2018 met zeventien minuten verschil verbroken.

Weerwaarneming

