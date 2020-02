Nieuwe prijsvechter Breeze van oprichter JetBlue vliegt eind 2020

Start-up Breeze Airways van David Neeleman zal naar verwachting eind dit jaar beginnen met vliegen. Het is de bedoeling dat de maatschappij begint te vliegen met Embraer E195’s in afwachting van haar bestelling van 60 Airbus A220-300’s.

Breeze

David Neeleman, bekend als oprichter van JetBlue, WestJet, Morris Air en Azul Brazilian Airlines, noemt het de “World’s Nicest Airline”. Naast oprichter is hij de CEO en voorzitter van het nieuwe Breeze Airways. In een persbericht zegt hij dat de maatschappij zich zal richten op middelgrote steden in de VS die momenteel geen betekenisvolle of betaalbare service krijgen. Al moet Breeze een low-cost maatschappij worden, de bedoeling is dat de ervaring daar niet onder zal lijden. Het bedrijf wil daarom inzetten op technologie. Dit zou kunnen betekenen dat er in de toekomst streamingdiensten en een wifi-verbinding aan boord zullen zijn.

Concurrentie

De concurrentie op de markt waarop Breeze zich richt is groot. Sinds grote maatschappijen als Delta, American en United regionale vluchten uitvoeren is het aantal rechtstreekse vluchten tussen kleinere steden flink gegroeid. In veel gevallen worden de vluchten uitbesteed aan maatschappijen als SkyWest of de American Eagle groep.

Vliegtuigen

De start-up kondigde eerder aan een bestelling van 60 Airbus A220-300’s geplaatst te hebben. De levering van de vliegtuigen zou in april 2021 van start gaan. Omdat Breeze eind dit jaar al wil beginnen met vliegen heeft het dus een alternatief nodig. Om die reden werd eerder besloten 28 Embraer E195’s te leasen van Azul Brazilian Airlines, dat de vliegtuigen wil vervangen door de nieuwere generatie E2-vliegtuigen van Embraer.