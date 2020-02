De wereld van Schiphol: Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is onze grootste landenmarkt. Afgelopen jaar reisden er 10,6 miljoen passagiers tussen Schiphol en de 26 Britse luchthavens, hiervan stapte iets meer dan een kwart over. Dat Britse zakenreizigers de luchthaven waarderen is overduidelijk. Lezers van Business Traveller magazine hebben Schiphol al dertig jaar op rij uitgeroepen tot Best Airport in Europe.

26 bestemmingen

Via het fijnmazige netwerk in het VK zijn we verbonden met 26 lokale luchthavens. Dit zijn er meer dan welke Europese hub ook. Veel Britse reizigers kiezen ervoor om vanaf hun regionale vliegveld via Schiphol de wereld in te vliegen, in plaats van over land naar Heathrow te reizen. Hierdoor hebben wij zo’n goede positie op deze markt. De vluchten van en naar Schiphol worden uitgevoerd door KLM, easyJet, Flybe, British Airways, Level en Jet2.com.

©Schiphol

Londen al 100 jaar sleutelstad

Met zijn zes luchthavens is Londen goed voor 44% van alle vluchten en 49% van alle beschikbare stoelen. Dat maakt de stad met afstand onze populairste bestemming. Toeval of niet, Londen was op 17 mei 1920 Schiphol’s eerste bestemming ooit.

Wederzijds belang

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk zijn erg belangrijk voor Schiphol. Na de Nederlanders vormen Britten hier – met zo’n 7,9 miljoen passagiers – de grootste aanwezige nationaliteit. Omgekeerd is het VK voor Nederlandse zakenreizigers de grootste bestemming (1,1 miljoen passagiers) en voor niet-zakelijke reizigers de op een na grootste (1,4 miljoen passagiers).

©Schiphol

Brexit een big deal voor zakenreizigers?

Op 31 januari hebben de Britten de EU verlaten en is er een overgangsperiode ingegaan. Deze duurt tot januari 2021. In deze periode vinden er onderhandelingen plaats over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. In de tussentijd verandert er voor de reiziger niets.

©Schiphol