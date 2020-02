FNV: Schiphol doet te weinig aan veiligheid grondpersoneel

FNV vindt dat Schiphol al jaren te weinig doet aan het verbeteren van de veiligheid voor het personeel op de platforms. Er zijn volgens de vakbond drie punten waarop de veiligheid in het geding komt: een te hoge werkdruk, groot personeelsverloop en een angstcultuur.

Rapport

Afgelopen vrijdag verscheen het rapport ‘Staat van Schiphol 2019’ van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Joost van Doesburg, campagneleider van FNV, zegt dat juist deze drie punten in het rapport weer naar voren komen. “Dit keer mag het rapport niet in een la verdwijnen. De veiligheid voor de platformmedewerkers moet nu echt snel omhoog”, aldus Van Doesburg.

Analyse

FNV Luchtvaart analyseerde de onderzoeken en rapporten van de afgelopen 17 jaar over dit onderwerp. Het rapport van afgelopen vrijdag van de Inspectie Leefbaarheid en Transport ‘Staat van Schiphol 2019’ laat volgens de vakbond precies hetzelfde beeld zien. Van Doesburg: “Vorig jaar werden in de commerciële luchtvaart in Nederland 13% meer incidenten gemeld dan in 2018. Dat laat wel zien dat we echt niet achterover kunnen leunen als het gaat over veiligheid op luchthavens.”

Personeelsverloop

Het grote personeelsverloop speelt volgens de FNV een belangrijke rol bij de veiligheid. “Voor de veiligheid is ervaren personeel dat goed op elkaar is ingespeeld heel belangrijk. Bij onderhoudsmonteurs is bijvoorbeeld een maximum gesteld op het aantal tijdelijke medewerkers”, aldus de vakbond. “Er zijn totaal geen plannen om aan het hoge personeelsverloop iets te doen, terwijl dat heel eenvoudig op te lossen is.”

Angst

Een ander probleem zou angst zijn om voorvallen te melden. Het is gebruikelijk om incidenten te melden en ervan te leren. Betrokkenen worden niet gestraft om de meldingsbereidheid niet in gevaar te brengen. Maar bij het grondpersoneel is dat anders, stelt Van Doesburg: “Er zijn in het verleden medewerkers juist wel gestraft, met bijvoorbeeld ontslag. Zo gaat de meldingsbereidheid omlaag en dat is slecht voor de algemene veiligheid.”

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in april 2017 aanbevelingen gedaan om de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol te verbeteren. Volgens de luchthaven zijn er inmiddels maatregelen genomen, welke zijn vastgelegd in een meerjarenplan. De evaluatie van de implentatie van de aanbevelingen van de OvV is op dit moment in gang.

Maatregelen

Schiphol zegt in een reactie aan Up in the Sky het belangrijk te vinden dat er voor iedereen op de luchthaven goede en veilige werkomstandigheden zijn: “We voeren een pakket van maatregelen in om de werkomstandigheden nog veiliger te maken. Een voorbeeld daarvan is ‘equipment pooling’. Het doel hiervan is dat afhandelaren gebruik gaan maken van dezelfde voertuigen en hetzelfde materieel, waardoor de werkdruk afneemt en de veiligheid toeneemt.”

Werkomgeving

“Andere maatregelen die inmiddels zijn toegepast zijn onder andere de verbouwing van de verkeerstoren voor een betere en rustigere werkomgeving voor luchtverkeersleiders, aanpassing van taxibanen zodat vliegtuigen elkaar veiliger kunnen passeren en een digitaal systeem voor torenverkeersleiders waardoor er veel nieuwe veiligheidswaarborgen mogelijk zijn. Wat ook bijdraagt aan het verminderen van de complexiteit is het genomen besluit om rijbaan Quebec te verdubbelen”, aldus Schiphol

Aanbevelingen

FNV vindt dat de arbeidsvoorwaarden verbeterd moeten worden voor een veiligere werksfeer. “Om het personeelsverloop en de werkdruk te verlagen, moeten de arbeidsvoorwaarden verbeteren”, zegt de vakbond. “Denk aan een uurloon van minimaal 14 euro en tenminste 80% vaste contracten.”

Onderzoek

Ook wil FNV dat er een onderzoek komt naar de veiligheidscultuur en de bereidheid om misstanden te melden. Daarnaast ontbreekt er volgens de vakbond een ‘duidelijk beeld over hoe de werkdruk wordt ervaren op de luchtvaart en wat daarvan de gevolgen zijn voor de veiligheid.’

Tweede Kamer

Dinsdagmiddag biedt FNV de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat het rapport over veiligheid voor grondpersoneel aan. Woensdag wordt et besproken in het algemeen overleg over vliegveiligheid.