Noodlijdend Air Italy vliegt niet in februari

Alle vluchten van Air Italy tussen 11 en 25 februari worden door andere maatschappijen uitgevoerd. Na een verlies van 200 miljoen euro in 2019 is een faillissement voor Air Italy nabij. Daardoor zijn ongeveer 1200 banen in gevaar.

Annuleringen

Het besluit komt na een aandeelhoudersvergadering met Alisarda (51 procent) en Qatar Airways (49 procent). Tot en met 25 februari (en de ochtendvluchten op 26 februari) worden alle routes overgenomen door andere maatschappijen. Na deze periode hoopt Air Italy het vluchtschema gewoon weer uit te kunnen voeren. Reizigers kunnen hun geld terugkrijgen.

Potentie

Qatar Airways zegt in een reactie altijd sterk te hebben geloofd in de potentie van Air Italy: “zelfs met de veranderende concurrentieomgeving en de steeds moeilijker wordende marktomstandigheden die de luchtvaartindustrie ernstig beïnvloeden, heeft Qatar Airways voortdurend zijn verbintenis als minderheidsaandeelhouder bevestigd. Om deze reden was Qatar Airways opnieuw klaar om zijn bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de groei van de maatschappij, maar dit zou alleen mogelijk zijn met de inzet van alle aandeelhouders.” Het is nog niet bekend of Alisarda opnieuw investeert, of dat de stekker voorgoed uit Air Italy wordt getrokken.

Air Italy

Air Italy werd twee jaar geleden opgericht. Voorheen heette het Meridiana. De maatschappij moest een directe concurrent worden van Alitalia, zei Qatar-CEO Akbar el Baker destijds tijdens een persconferentie. Het streven was om in 2022 vijftig bestemmingen in het netwerk te hebben en tien miljoen passagiers per jaar te vervoeren.