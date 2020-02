‘FAA: testvlucht 737 Max is nabij’

De 737 Max kan mogelijk snel beginnen aan de testvluchten, maar er is nog geen datum geprikt. “We volgen een zeer zorgvuldig proces en het is belangrijk dat we ons hierop blijven concentreren en niet op de tijdlijn”, vertelt Steve Dickson van de FAA aan verslaggevers tijdens de Singapore Airshow, meldt persbureau Reuters.

Mijlpaal

Maar de FAA is wel dicht bij een mijlpaal, zegt Dickson: “De certificatievlucht is de komende mijlpaal en zodra die is voltooid, kunnen we meer zekerheid geven over het komende proces.” De testvlucht wordt uitgevoerd door piloten van de FAA. Er is nog geen datum voor de vlucht omdat er eerst nog moet worden gewacht op een aantal documenten van Boeing.

Nieuwe problemen

Vorige week zei Dickson dat er een nieuw probleem was gevonden in de software van de 737 Max. De fout werd ontdekt tijdens een aantal tests. Maar Dickson en Boeing verwachten niet dat dit roet in het eten gooit voor het verdere proces. Vorige maand werd er ook al een nieuw probleem gevonden. Toen bleek dat twee bundels kabels erg dicht bij elkaar liggen en kortsluiting zouden kunnen veroorzaken.