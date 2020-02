Transavia neemt handbagagebeleid op de schop

Transavia beslist volgende maand of zij een aanpassing in het handbagagebeleid doorvoert. Met de eventuele aanpassing wil de maatschappij inspelen op wensen van passagiers die voortkomen uit een onderzoek.

Aanpassing

De aanpassing houdt in dat handbagage nog wel gratis mee kan, maar niet gegarandeerd in de cabine. Als passagiers die garantie wel willen hebben, dan kan daarvoor – tegen betaling – een plek worden gereserveerd in de cabine. Een accessoire, zoals een handtas of laptoptas die onder de stoel past, mag vanaf april wel gewoon gratis mee de cabine in.

Onderzoek

Transavia heeft het onderzoek uitgevoerd onder passagiers in Frankrijk en Nederland. Hieruit blijktk dat een klein deel van de passagiers graag zekerheid wil over hun handbagage en ook een bedrag wil betalen voor het gegarandeerd meenemen van de rolkoffer of rugzak aan boord.

Betalen

De maatschappij zegt dat dit aanleiding was om het beleid voor handbagage aan te passen en in de bagagevakken ruimte te reserveren voor deze ‘betaalde’ handbagage. Passagiers die betalen voor gegarandeerde handbagage in de cabine, mogen als eerste instappen zodat zij hun handbagage in het vak boven de stoel kunnen plaatsen. Als er nog genoeg ruimte over is, mogen andere passagiers ook hun bagage in de vakken plaatsen. De overige bagage wordt (gratis) in het ruim geplaatst.