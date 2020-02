Veel kritiek op nieuwe reclamecampagne van SAS

Op een nieuwe reclamecampagne van SAS Scandinavian Airlines is veel kritiek gekomen omdat de maatschappij zegt dat helemaal niets echt Scandinavisch is. Ook wordt gesteld dat verschillende Scandinavische iconen, zoals de Zweedse gehaktballetjes, ergens anders vandaan komen.

Echt Scandinavisch

In de reclame wordt de vraag gesteld wat echt Scandinavisch is; nothing, nada, there’s no such thing is daarna te horen in de video. “Scandinavië is hier stukje bij beetje gebracht, door gewone mensen die ver van hun eigen huis, het beste van ons thuis vonden. We zijn niet beter dan onze Viking-voorouders”, zo luidt de video, welke 23 duizend dislikes heeft, en slechts 840 likes.

Politiek

De Dansk Folkeparti vindt dat de reclame de Deense cultuur denigreert. De partij roept de Deense regering, welke een aandeel van veertien procent heeft in de maatschappij, op om te reageren. In de reclame wordt gesteld dat beroemd Deens gebak eigenlijk uit Oostenrijk komt. De Zweedse gehaktballetje komen uit Turkije, de regionale windmolens uit Iran. De paperclip, de trots van Noorwegen, zou zijn uitgevonden door een Amerikaan.

Boodschap

Volgens SAS is de boodschap van de reclame dat ‘reizen ons verrijkt’, maar wordt dit verkeerd opgevat. “Het is betreurenswaardig dat de film verkeerd wordt begrepen en dat sommigen ervoor kiezen om de boodschap te interpreteren en voor hun eigen doel gebruiken”, zegt de maatschappij in een verklaring.

DNA

Na alle kritiek haalde SAS de reclamevideo offline. Even later werd de video opnieuw gepubliceerd. De reacties zijn inmiddels uitgeschakeld. Scandinavian Airlines benadrukt achter de boodschap te blijven staan en door te gaan met de campagne, maar in een ‘kortere en duidelijkere vorm’. “We zijn trots op ons Scandinavische erfgoed. Het maakt deel uit van het DNA van SAS en is de basis voor ons bestaan.”