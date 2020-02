Verbouwing Schiphol-terminal JFK stapje verder

De verbouwing van de Schiphol-terminal op JFK is een stapje verder. JFK International Air Terminal (JFKIAT), de exploitant van terminal 4, heeft over de belangrijkste voorwaarden voor de uitbreiding en herindeling van terminal 4 een akkoord bereikt met de Port Authority of New York and New Jersey en Delta Air Lines.

Uitbreiding

Schiphol USA, een aan Royal Schiphol Group gelieerde onderneming in Amerika, is de beherend vennoot van JFKIAT. De groep zegt blij te zijn met haar bijdrage aan de herinrichting van de terminal. “Dit past bij onze internationale strategie en ambitie door de financiële positie en expertise van de groep te versterken. De betrokkenheid bij Terminal 4 levert voordelen op voor de hele groep en in Nederland. Deze uitbreiding biedt op lokaal niveau aanzienlijke operationele voordelen voor Delta Air Lines en haar SkyTeam-partners, waaronder KLM”, aldus de luchthaven.

Verbouwing

Het project is onderdeel van de volledige verbouwing van de Amerikaanse luchthaven, welke in 2017 door Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, werd aangekondigd. Alle activiteiten van Delta Air Lines op JFK zullen voortaan plaatsvinden in terminal 4. Er worden zestien narrow-body gates toegevoegd voor binnenlandse vluchten. Deze nieuwe gates vervangen de tien gates in terminal 2, welke Delta momenteel gebruikt. Tevens moet de toegangsweg opnieuw worden ontworpen en verbeterd.