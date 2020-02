A330-800 ontvangt certificering FAA en EASA

De Airbus A330-800 heeft certificering van EASA en de FAA ontvangen. Het toestel met registratie MSN1888 heeft het programma van 370 vluchturen in 132 vluchten inmiddels doorstaan.

Toestel

Het toestel is een familielid van de A330neo. De widebody maakt gebruikt van Rolls-Royce Trent 7000 motoren en moet 25 procent brandstof besparen ten opzichte van oudere vliegtuigen van dezelfde omvang. Het startgewicht is maximaal 242 ton en het vliegbereik is 7500 nautische mijlen (13890 kilometer). Er is plek voor 220 tot 260 passagiers in drie klassen of 406 reizigers als er één klasse wordt gebruikt.

Gevaar

In 2016 leek de A330-800 nog in gevaar omdat er weinig orders waren. In 2018 viel het doek voor de productie van het toestel, nadat de enige klant zich terugtrok. Even later werd het doek toch weer opengetrokken door de toezegging van Kuwait Airways om acht toestellen van het type te kopen. Vorige maand bestelde Air Greenland één exemplaar van het vliegtuig.