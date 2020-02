Meer passagiers in januari voor Schiphol, minder vrachtvluchten

In januari steeg het aantal passagiers op Schiphol met 1,4 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het aantal vrachtvluchten daalde met 10,2 procent.

Vluchten

Het aantal vluchten van en naar Schiphol steeg met één procent. Volgens de luchthaven komt dit mede door een aantal annuleringen in januari 2019. Het aantal stoelen per vlucht steeg met gemiddeld krap een stoel meer dan vorig jaar. Dit leidde ertoe dat er in totaal 5,1 miljoen passagiers reisden van, naar of via Schiphol in januari 2020. Het aantal vrachtvluchten kwam uit op 1011 in januari. Het vervoerde aantal ton nam af met 7,8 procent.

Europa

3,4 miljoen passagiers reisden van en naar Europese bestemmingen. Dat is een toename van 2,2 procent. Spanje, Italië en Polen kwamen als populairste bestemmingen uit de bus. Schiphol zegt nog steeds de impact van het wegvallen van WOW Air van vorig jaar te voelen. Het verkeer tussen IJsland en Nederland nam met dertig procent af.

Coronavirus

Ook ziet de luchthaven voornamelijk in de laatste paar dagen van januari de gevolgen van het coronavirus. Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, hebben vluchten van en naar China geschrapt. Het aantal vluchten naar Azië daalde met zeven procent, voornamelijk door het faillissement van Jet Airways. Het passagiersvolume van en naar India daalde met 42 procent. Het verkeer naar China steeg in januari met 2,4 procent. Die stijging komt volgens Schiphol doordat het Chinees nieuwjaar in 2020 in januari viel, in plaats van februari zoals in 2019.