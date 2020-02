Southwest stelt ingebruikname 737 Max uit tot augustus

Southwest Airlines heeft de ingebruikname van de 737 Max uitgesteld tot begin augustus. Eerder ging de maatschappij nog uit van 6 juni.

Uitstel

10 augustus hoopt Southwest de toestellen weer in gebruik te kunnen nemen. Of dat gehaald zal worden is nog maar de vraag. Boeing heeft er in ieder geval vertrouwen in dat de Max midden 2020 weer geleidelijk kan gaan vliegen, ondanks de nieuwe problemen die in januari en februari werden gevonden.

Certificering

Eerder deze week zei de Federal Aviation Administration dat de certificeringsvluchten van het toestel nabij zijn, maar dat er nog geen datum is geprikt. “We volgen een zeer zorgvuldig proces en het is belangrijk dat we ons hierop blijven concentreren en niet op de tijdlijn”, zei Steve Dickson.