Russische prijsvechter schrapt vluchten naar Nederland

De Russische prijsvechter Pobeda stopt met vliegen tussen Moskou en Eindhoven, de enige Nederlandse bestemming van de maatschappij. De laatste vlucht staat vooralsnog gepland op 27 maart. Of de route permanent of tijdelijk wordt gestaakt is nog onduidelijk, zo laat een woordvoerster van Eindhoven Airport weten.

Aeroflot

Pobeda is de budget dochter van Aeroflot. De maatschappij heeft een vloot van dertig Boeing 737-800’s waarmee voornamelijk vanuit Rusland naar populaire vakantiebestemmingen wordt gevlogen. De maatschappij vliegt sinds december 2018 tussen Moskou Vnukovo en Eindhoven.

Frequentie

Pobeda vloog in eerste instantie vier keer per week naar de Brabantse luchthaven. In 2019 werd dit teruggebracht naar drie keer per week en in de zomer naar twee keer per week. Eindhoven is een van de weinige West-Europese bestemmingen van de Russische maatschappij.

Duidelijkheid

Over een eventuele terugkeer van Pobeda in Eindhoven na 27 maart kon de luchthaven niets zeggen. Eindhoven Airport hoopt hier binnen een maand meer duidelijkheid over te hebben. Pobeda zelf heeft nog niet gereageerd op het opheffen van de route. De maatschappij heeft de vluchten naar Eindhoven inmiddels wel uit het boekingssysteem verwijderd.