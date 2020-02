Schiphol groeit, ondanks krimp

In 2019 groeide op Schiphol zowel de hoeveelheid reizigers als de hoeveelheid bestemmingen. De hoeveelheid vliegbewegingen op de Amsterdamse luchthaven nam echter af. In 2019 handelde Schiphol ook minder vracht af dan in 2018, zo blijkt uit de op vrijdag gepubliceerde jaarcijfers van de luchthaven.

Groei

In totaal maakten 71,7 miljoen passagiers in 2019 gebruik van Schiphol, een groei van 0,9 procent ten opzichte van 2018. Ondanks de passagiersgroei nam het aantal vliegbewegingen op de luchthaven af met 0,5 procent. Dit is te verklaren door de inzet van steeds grotere vliegtuigen richting de Amsterdamse luchthaven. Door het ingestelde maximumaantal vluchten zijn maatschappijen genoodzaakt grotere vliegtuigen met lage frequentie in te zetten in plaats van kleinere vliegtuigen met een hoge frequentie.

Verbindingen

Met 332 directe bestemmingen blijft Schiphol de op één na best verbonden luchthaven ter wereld op het gebied. De best verbonden luchthaven op het gebied van directe bestemmingen is nog steeds Londen Heathrow.

Winst

De nettowinst van de luchthaven nam toe van 279 miljoen euro in 2018 tot 335 miljoen euro in 2019. De toegenomen winst is voornamelijk te wijten aan de verhoging van de havengelden op de luchthaven. Het voorgestelde dividend aan aandeelhouders bedraagt 151 miljoen euro, 34 miljoen euro meer dan over 2018.

Groep

Ook de dochter-luchthavens van Schiphol hebben een goed jaar achter de rug. In totaal reisden 80,5 miljoen passagiers in 2019 via Schiphol, Rotterdam of Eindhoven. De luchthaven van Rotterdam zag een passagiersgroei van 7,8 procent en was goed voor 2,1 miljoen reizigers. De Eindhovense luchthaven verwelkomde 8,7 procent meer passagiers dan in 2018, voor een totaal van 6,7 miljoen reizigers.