‘Airbus schroeft A330 productie terug’

Airbus heeft bekendgemaakt voortaan maximaal veertig A330neo’s per jaar te produceren, zo melden verschillende internationale media. De beslissing is genomen vanwege een gebrek aan vraag naar het toestel. Boeing ervaart hetzelfde probleem, waardoor in oktober werd besloten de productiesnelheid van de 787 te verlagen.

Vraag

Het gebrek aan vraag naar de A330neo betekent niet dat Airbus weinig bestellingen heeft staan voor het toestel. Maatschappijen kiezen er vaak voor om toestellen op een bepaalde datum in ontvangst te nemen. Dit doen maatschappijen zodat vliegtuigen precies op het goede moment in de vloot komen, bijvoorbeeld zodat oudere toestellen uitgefaseerd kunnen worden zonder dat er een overcapaciteit ontstaat. Hoewel er voldoende A330’s besteld zijn, is het voor Airbus niet nodig om het toestel op volle capaciteit te produceren.

Productie

De productie van de Airbus A350 wordt niet aangetast, die blijft op negen tot tien toestellen per maand. In 2019 heeft airbus 53 A330’s afgeleverd, waarvan 41 A330neo’s. Een deel van deze vliegtuigen was echter in 2018 al geproduceerd, maar nooit afgeleverd.

Dreamliner

Ook Boeing verlaagt de productie van toestellen in het middelgrote widebody segment. Vanaf eind 2020 schroeft Boeing de 787 productie terug naar twaalf toestellen per maand. De verlaging geldt voor ongeveer twee jaar en is ingegeven door een gebrek aan directe vraag, stelt de vliegtuigbouwer. In 2021 zouden er iedere maand slechts tien 787’s worden geproduceerd.