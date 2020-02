Low cost met Lufthansa | Flight Report

Het is voor legacy carriers niet ongebruikelijk om een budget dochter te hebben. Transavia is dit voor de KLM, LEVEL is dit voor British Airways, en Eurowings is dit voor Lufthansa. Het is echter wel ongebruikelijk dat het moederbedrijf tickets van de low cost dochter aanbiedt. Dit is echter wel het geval bij de Eurowings vlucht van Bangkok naar München.



Dit maakt een review van deze Eurowings vlucht lastig. Op een standaard Eurowings vlucht liggen de verwachtingen namelijk een stuk lager dan bij Lufthansa zelf. Wanneer een vlucht wordt aangeboden door Lufthansa is het te verwachten dat de service vergelijkbaar is met die van een premium maatschappij.

A330

Alle langeafstandsvluchten van Eurowings worden uitgevoerd door Sunexpress met hun Airbus A330’s. De toestellen zijn in 2016 van verschillende maatschappijen overgenomen en hebben een volledig nieuw interieur gekregen. Net als de meeste maatschappijen heeft Eurowings gekozen voor een 2-4-2 opstelling in de A330’s. Hierdoor zijn de stoelen relatief breed, wat zeker op lange vluchten bijzonder prettig is. Sommige maatschappijen, waaronder Airasia, kiezen voor een 3-3-3 opstelling in de A330, wat het toestel een stuk minder comfortabel maakt.

Entertainment

Het entertainment systeem in de toestellen is nieuw, werkt prettig en is voor alle passagiers gratis te gebruiken. Eurowings biedt aan boord ook, tegen betaling, WiFi aan. Het filmaanbod was niet heel erg uitgebreid, maar ruim voldoende, het aanbod van tv-series was beperkt. Op het entertainment systeem van Eurowings kunnen passagiers hun eigen oortjes gebruiken. Wanneer passagiers geen eigen oortjes bij zich hebben kunnen zij deze voor 3,50 euro kopen. Dit is op een Eurowings vlucht prima, daar de verwachting zou zijn dat voor het entertainmentsysteem bijbetaald dient te worden. Op een vlucht die wordt aangeboden door Lufthansa is dit echter ondermaats.

Service

Kort na de start uit Bangkok werd een warme maaltijd geserveerd. Deze bestond uit een smakelijke pasta met kaassaus en enkele snacks. Bij de maaltijd werden allerlei non-alcoholische dranken aangeboden, buiten de maaltijdservice om was water de enige gratis drank die werd aangeboden. De bemanning, die erg vriendelijk was, liep om het uur langs om passagiers water aan te bieden, wat een erg prettige service was en voor een budgetvlieger zelfs alle verwachtingen te boven gaat. Vijf uur voor de landing werd een sandwich aangeboden. Voor een vlucht van twaalf uur was de maaltijdvoorziening erg karig, er kon echter eten bijgekocht worden door wie dat wilde. Voor Eurowings was de service aan boord dan ook goed. Voor een vlucht die door Lufthansa wordt aangeboden is de verwachting toch dat er minimaal twee volledige warme maaltijden worden geserveerd.

Lufthansa

Dat de vlucht werd uitgevoerd door een budgetmaatschappij en niet door Lufthansa zelf was te merken. Oortjes en een dekentje konden worden gekocht, de maaltijdservice was beperkt buiten de maaltijden om was er enkel water gratis beschikbaar.



De reden dat Lufthansa de route tussen München en Bangkok laat uitvoeren door haar dochtermaatschappij is een gebrek aan vraag naar businessclass op de route. Tot enkele maanden geleden vloog Lufthansa nog zelf tussen München en Bangkok met de Airbus A350. Dit toestel is echter uitgerust met een grote business en first cabine, waardoor het niet rendabel was om de vluchten zelf uit te blijven voeren. De A330’s van Eurowings zijn uitgerust met enkel economy en premium economy stoelen, waardoor deze toestellen in theorie beter gevuld zouden kunnen zijn. Het toestel was echter tamelijk leeg. Een aantal passagiers konden languit liggen op de middelste rij van vier stoelen die zij voor zichzelf hadden.

Conclusie

De vlucht is, voor een Eurowings vlucht, erg goed. De maatschappij presteert ver boven verwachting voor een budgetvlieger. Zeker het vaak rondlopen met water voegt enorm veel toe op een lange vlucht en is iets waar veel premium maatschappijen nog van kunnen leren.



Wie de vlucht bij Lufthansa boekt moet zich goed beseffen dat de vlucht qua service niet het niveau van Lufthansa haalt. Eurowings zit een volledig andere klasse en de verwachtingen van die klasse liggen een stuk lager. Bij Eurowings is het zeker mogelijk om een vlucht te hebben die net zo comfortabel is als bij Lufthansa, door aan boord extra’s te kopen.