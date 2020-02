Airbus betreurt hogere Europese vliegtuigheffingen VS

De Verenigde Staten hebben de importheffingen op Europese vliegtuigen verhoogd vanwege de jarenlange illegale staatssteun van de EU aan Airbus. Het tarief gaat omhoog van 10 naar 15 procent. Airbus zegt de heffingenverhoging te betreuren.

Heffingen en staatssteun

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger USTR kondigde de heffingenverhoging zaterdag aan. Het besluit is onderdeel van een Amerikaans tegenmaatregelenpakket vanwege de illegale staatssteun die de Europese Unie jarenlang aan Airbus verstrekte. In oktober besloot de Wereldhandelsorganisatie, WTO, dat de VS ertoe gerechtigd was tegenmaatregelen te nemen. Airbus was overigens niet de enige maatschappij die staatssteun kreeg. Ook Boeing ontving jarenlang staatssteun, juist van de Verenigde Staten zelf.

Airbus

In een reactie zegt Airbus de hogere heffingen te betreuren en stelt daarbij dat de spanningen tussen de VS en de EU leiden tot meer onzekerheid voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Deze kampen volgens Airbus al met een tekort aan vliegtuigen. De maatschappij zegt er met Amerikaanse klanten aan te werken de gevolgen van de heffingen te verzachten. Ook stelt Airbus dat het besluit onderhandelingen tussen de VS en de EU bemoeilijkt en hoopt de maatschappij dat de importheffingen veranderen als de WTO rond juni ook de EU toestemming geeft extra heffingen op Boeing-vliegtuigen in te stellen. De vliegtuigbouwer heeft overigens wel een manier gevonden om aan de heffingen te ontkomen door de productie van vliegtuigen binnen de VS richting het einde van dit jaar te verhogen. Het is de bedoeling dat er dan zeven toestellen per maand van de band rollen in Mobile, Alabama.

De verhoging van de heffingen gaat in op 18 maart. De USTR geeft aan open te blijven staan voor onderhandelingen over een schikking met de EU.