Motor GoAir A320neo vat vlam tijdens start | Video

De rechter motor van een A320neo van GoAir vatte dinsdag tijdens de start vanaf Ahmedabad vlam door een bird strike. De start kon worden afgebroken. Er raakte niemand gewond.

Het betreft vlucht G8 802 van Ahmedabad naar Bengaluru. De motor werd geblust zonder dat de inzittenden geëvacueerd hoefden te worden. De maatschappij heeft 58 vliegtuigen in de vloot, waarvan 43 A320neo’s en 15 A320-200’s.

In een verklaring zegt de maatschappij dat er een vervangend toestel is gekomen om de passagiers alsnog naar Bengaluru te brengen. Deze is om 13:30 vertrokken en arriveerde rond 15 uur (lokale tijd).

Here is the video of GoAir fire being doused.



Airbus A320neo VT-WGY, operating GoAir-802 (Ahmedabad-Bangalore) rejected take off due to right engine vibration and stall.



A bird ingestion is suspected. After reject fire warning triggered plane taken to isolation bay.