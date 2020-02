Airbus investeert dit jaar tot 1 miljard euro in A220-programma

Airbus is van plan dit jaar tot één miljard euro te investeren in het A220-programma.

Investering

De investering die Airbus wil doen in het A220-programma ligt tussen 500 miljoen en 1 miljard euro. De vliegtuigbouwer wil de komende jaren de productie in het Canadese Mirabel maximaliseren en daarmee tien toestellen per maand in elkaar te zetten. Ook in Mobile in Alabama wil Airbus uiteindelijk vier toestellen per maand produceren. Enkele dagen geleden kondigde de Amerikaanse regering aan de importtarieven te verhogen voor Europese vliegtuigen, waardoor de productie in de Verenigde Staten voor Airbus nog belangrijker wordt.

Bombardier

De aankondiging komt ruim een week nadat Bombardier definitief uit het A220-programma werd gekocht. De A220 was oorspronkelijk een vliegtuig in de Bombardier CSeries. Sinds Airbus in 2018 hier een meerderheidsbelang in nam is de verkoop flink gestegen en gaat het aantal verkochte vliegtuigen richting de 700. Het toestel biedt plaats aan 110 tot 130 passagiers, waarmee het iets kleiner is dan de A320-serie van Airbus.