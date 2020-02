Spanje neemt deel aan Frans-Duitse ‘Euro-JSF’

Frankrijk en Duitsland hebben een eerste contract getekend voor de financiering van FCAS, het Future Combat Air System. De ontwikkeling van dit Europese gevechtsvliegtuig kan hiermee van start gaan, zo meldt Airbus in een persbericht.

Demonstratie

Het contract, ter waarde van 155 miljoen euro, betreft ‘ontwikkelfase 1A’. Duitsland en Frankrijk dragen ieder 78 miljoen euro bij. In de komende 18 maanden zullen verschillende bedrijven uit de Franse en Duitse defensie-industrie werken aan demonstratie-modellen. Het eerste technologisch demonstratie-toestel zou in 2026 zijn eerste vlucht moeten maken.

Spanje

Tijdens de volgende ontwikkelfase (fase 1B) zal ook Spanje gaan deelnemen aan het project. Wat de Spaanse deelname precies zal inhouden, is nog onbekend. Volgens AviationWeek zijn de Franse en Duitse partners bovendien niet zo te spreken over het bedrijf dat door de Spaanse regering naar voren is geschoven. In plaats van het Spaanse IT-bedrijf Indra Systems, had Airbus veel liever gezien dat de Spaanse tak van Airbus zou deelnemen aan het FCAS-project.

Hoofdaannemer

Het FCAS-project bestaat uit vier onderdelen. Voor elk deel is een ander bedrijf de hoofdaannemer. Voor het gevechtsvliegtuig, de ‘Next Generation Fighter’, is Dassault de hoofdaannemer en Airbus de belangrijkste partner. Naast het gevechtsvliegtuig zullen ook ‘remote carriers’ worden ontwikkeld, onbemande kleinere toestellen die nauw zullen samenwerken met het gevechtsvliegtuig. Airbus gaat deze onbemande toestellen ontwikkelen samen met partner MBDA.

F-35

Derde onderdeel van het project is een ‘combat cloud network’, waarmee het gevechtsvliegtuig verbinding kan maken met andere gevechtsvliegtuigen, de onbemande ‘remote carriers’ en andere partners op de grond en in de lucht. Opmerkelijk genoeg beschikt de F-35 nu ook al over zo’n netwerksysteem voor uitwisseling van informatie. Het laatste onderdeel van het FCAS-project is de straalmotor van het gevechtsvliegtuig. Waarschijnlijk wordt dit een doorontwikkeling van de Safran M88 motor, waar ook de Dassault Rafale mee is uitgerust. Het Franse Safrane zal de motor gaan ontwikkelen met het Duitse MTU als partner.

Concurrentie

FCAS is niet de enige Europese straaljager die momenteel in ontwikkeling is. Het toestel ervaart concurrentie van ‘Project Tempest’, een project van Groot-Brittannië, Italië en Zweden. Dit toestel is, evenals FCAS, de beoogde opvolger van de Eurofighter Typhoon. Met de deelname van Italië en Zweden aan het Britse programma lijken zich twee ‘blokken’ te vormen in Europa wat betreft de ontwikkeling van een volgende generatie gevechtstoestel.