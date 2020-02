Hij gooide de atoombom | Column Goof

Precies vandaag, maar dan in 1915, werd Paul Tibbets geboren. Eén van de twee wereldburgers die ooit een atoombom afwierp.

De bommenrichter in de perspex neuskoepel van het vliegtuig drukte op de knop, maar Paul ging er de geschiedenis mee in.

Het feit zelf wordt in de VS nog geregeld herdacht. Op het vliegveld van Midland, Texas, bijvoorbeeld. Ik was daar ooit eens bij, ik meen in 1998. Een merkwaardige manifestatie: eerst komt vanuit de verte een Boeing B-29 aanronken en dan verschijnt die enorme vuurbal. Die wordt op de grond teweeggebracht door vuurwerkspecialisten – maar toch.

De Japanse overheid heeft in 1996 geprotesteerd, toen Paul Tibbets bij één van die shows zelf achter aan de controls zat. De USA hebben toen hun excuses aangeboden.

Tibbets kan deze show overigens zelf niet meer opvoeren, want hij is in 2007 overleden. Zonder spijt over zijn missie; in tegenstelling tot wat velen denken.

Het vliegtuig, de Enola Gay doet ook niks meer; dat staat in een museum en die zal daar nooit meer uit komen.

Additional facts

Ik zag pas bij de selectie van de foto voor dit stukje dat ik in de achteruitkijkspiegel van de jet van waaruit ik de foto nam, zelf te zien ben. Inclusief mijn trouwe Canon A640. De B-29 op de foto is natuurlijk een ander exemplaar dan dat van Hirosjima of Nagasaki.

In het kleine rariteitenkabinet dat Tom Reilly ooit had toen hij nog in Florida resideerde, stond een dummy bom met de handtekening van Paul Tibbets erop. Zie foto. Het artefact zal hooguit een enkele verdwaalde toerist zijn opgevallen.

Ik zoek de geboorteplaats van Paul Tibbets op Wikipedia. Quincy, Illinois. Een soort Amersfoort, maar met wat meer prille geschiedenis. Wikipedia fourneert bij steden en dorpen in de VS vaak beroemdheden die er vandaan komen. Bij Quincy is dat ook nog James Earl Ray, de moordenaar van Martin Luther King. En Scott Baldwin, de eerste man die uit een ballon sprong met een parachute, tijdens WO1.

Het is een broodje aap, of zoals de Amerikanen zeggen een Urban Myth, dat de bemanning van de Enola Gay gek geworden is van wroeging, of om dezelfde reden in een klooster gegaan zou zijn. Tibbets is jarenlang directeur van de airline geweest die nu NetJets heet.