Probleem afval in brandstoftanks 737 MAX groter dan gedacht

Het probleem met afval in de brandstoftanks van Boeing 737 MAX’en lijkt groter dan gedacht. Volgens de Wall Street Journal gaat het om maar liefst twee derde van het aantal toestellen dat reeds onderzocht is.

Afval

Het Foreign Oject Debris dat gevonden is in de brandstoftanks van opgeslagen Boeing 737 MAX’en zijn vooral bouwmaterialen. Volgens persbureau Reuters gaat het waarschijnlijk om doeken, gereedschap of metaalschaafsel dat er door werknemers is achtergelaten. De Wall Street Journal heeft het voor het eerst over aantallen en schrijft dat er afval gevonden zou zijn in twee derde van het aantal nog af te leveren toestellen. Andere toestellen moeten nog worden onderzocht.

Ontdekking

Woensdag meldde Boeing al dat er in brandstoftanks van nieuw afgebouwde toestellen afval was gevonden. Mark Jenks, vice-president en general manager van het 737-programma, noemde dit toen ‘volstrekt onaanvaardbaar’. Hij wil het proces veranderen zodat er het niet nogmaals gebeurt dat er afval in de brandstoftanks belandt. Er zouden onder meer aanvullende inspecties komen. De vliegtuigbouwer verwacht niet dat de MAX door deze nieuwe problematiek nog meer vertraging zal oplopen.