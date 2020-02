Brisbane Airport opent nieuwe landingsbaan in juli

De nieuwe landingsbaan van Brisbane Airport is bijna klaar. De luchthaven heeft 12 juli geprikt als datum voor de opening. Welke maatschappij de eer krijgt om als eerste van de baan te vertrekken, is nog niet bekend. De nieuwe landingsbaan werd zo’n veertig jaar geleden opgenomen in een lange termijnplan. Acht jaar geleden startte de bouw.

Groei

CEO Gert-Jan de Graaff noemt de aankondiging een mijlpaal. “Ik ben er trots op onderdeel te zijn van het project dat enorm veel mogelijkheden met zich meebrengt voor de stad, de regio en de staat”, zegt De Graaff. “De nieuwe landingsbaan is zoveel meer dan alleen asfalt. Het stelt ons in staat om op alle facetten te groeien. Ook worden hierdoor 7800 banen gecreëerd tegen 2035 en de economie zal groeien met zo’n vijf miljard euro per jaar.”

Schiphol

Schiphol nam in 2019 een groter belang in de luchthaven. Het belang nam toen met 0,89 procent toe naar 19,61 procent. Sinds 1997 is de luchthaven aandeelhouder van Brisbane Airport. De huidige CEO van de Australische luchthaven begon zijn carrière in 1995 bij Schiphol. In 2005 werd hij managing director van Stockholm Arlanda. Na verschillende functies in verschillende landen werd hij in 2018 benoemd tot CEO van Brisbane Airport Corporation.