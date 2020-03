Het blauwe KLM hart klopte een week lang nog harder

Het blauwe hart klopte bij KLM’ers een week lang nog harder. Normaliter klopt het voor het bedrijf, maar afgelopen week klopte het ook actief voor de maatschappij. Vijf dagen lang werd er vrijwilligerswerk verzet. In totaal deden meer dan duizend medewerkers mee bij tien verschillende projecten.

Bomen kappen

Up in the Sky nam een kijkje in de Kennemerduinen bij Overveen, waar twintig KLM’ers bomen kappen. “Dat klinkt niet heel duurzaam”, zei boswachter Sven, één van de begeleiders. “Maar dat is het juist wel. Omdat er teveel bomen dicht bij elkaar staan kunnen ze alleen in de hoogte groeien. Dat is niet goed voor de bomen, ze moeten ook in de breedte groeien.” Sven en zijn collega’s legden uit welke bomen gekapt moesten worden en deelden vervolgens handzagen uit.

No-time vol

Het was voor het eerst dat de medewerkersdagen met vrijwilligerswerk worden ingevuld. In deze week krijgen KLM’ers de kans om onder werktijd een dagdeel mee te werken aan een activiteit gerelateerd aan het verduurzamen van de omgeving. Die kans grepen ze massaal. Alle projecten waren binnen no-time vol. Gedurende de week wordt er zoveel werk verzet waar drie medewerkers een heel jaar over zouden doen.

Inspirerend

Vice-president en sustainability-lead Karel Bockstael vertelt dat de nieuwe opzet van de medewerkersdagen inspirerend is. “Uit alle gelederen van het bedrijf zijn medewerkers naar de Kennemerduinen gekomen. Je spreekt mensen die je nog niet eerder hebt gezien. Uit de gesprekken komen leuke ideeën naar voren.” Het zijn kleine groepen van maximaal twintig mensen.

Karel Bockstael

Verbinding

Bockstael: “De verbinding is vanaf de eerste minuut aanwezig. Je bent allemaal KLM’er en dat merk je meteen.” De duinen van waterbedrijf PWN onderhouden is niet het eerste waar je aan denkt bij het thema duurzaamheid in de luchtvaart. “Duurzaamheid is zoveel meer dan alleen CO2 verminderen”, zegt de sustainability-lead. “Ons compensatieprogramma in Panama is een goed voorbeeld. Het planten van bomen zorgt voor de CO2-compensatie. Door het werk wat we verschaffen ontwikkelt de lokale bevolking zich. Tevens zorgt het programma voor een grotere biodiversiteit. Het is dus een breed pakket wat je als geheel moet zien.”

Biodiversiteit

De link met de activiteiten in de Kennemerduinen is snel gelegd; het is goed voor de natuur en de biodiversiteit van de duinen wordt een beetje vergroot. Boswachter Sven: “door te kappen is er meer kans voor nieuwe soorten en de leeftijdsopbouw van de bomen wordt gevarieerder.”

Nederland

De boswachters hebben als taak de duinen te beschermen. In dit deel ligt namelijk een ‘strategische noodvoorraad’ drinkwater opgeslagen. En er is nog een reden. “Er zijn namelijk niet zoveel duinen op de wereld”, zegt Sven. Duinen horen net zo bij Nederland als tulpen, de zee en KLM.

Blauw hart

Als de boswachters het over het water en het drinkwaterbedrijf hebben, dan noemen ze dat consequent het ‘blauw’. Ze hebben net zo’n blauw hart als de KLM’ers.

Boswachter Sven legt uit

