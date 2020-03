Wie slim is wordt (geen) piloot | Column Goof

Ik zie ze nog over onze groene velden sjokken, de werkloze piloten. Verfomfaaide overhemden. Slecht-zittende uniformen. Met doorgesleten ellebogen, van het vele barhangen.

Hun werk: rondjes om de kerk draaien in een afgeragde Skylane, volgepropt met angstzwetende Groupon-toeristen. Of banners slepen: TRUUS WIL JE MET ME TROUWEN?

Het ging maar niet, het wilde maar niet. De airlines rekruteerden niemand. Hooguit mannen en vrouwen met tienduizend uur, afkomstig van concurrenten in zwaar weer.

Emile Nossin toeterde rond op Airwork: ‘Word vooral geen piloot! Er zit geen enkele toekomst in. De gouden tijden komen nooit meer terug.’ We hebben het over pakweg 2014.

Ik ging er tegenin, destijds. In alle Piloot & Vliegtuig, en op Luchtvaartnieuws. Ik zag heus wel de problemen, maar schrok terug voor de consequenties van elk advies.

“Wil je het op je geweten hebben, Emile”, vroeg ik: “Als al die jongens en meiden straks campers staan te verkopen bij JANSEN TOP-OCCASIONS? En dan opkijken naar de hemel, waar hun kameraden witte strepen trekken?”

De werkelijkheid werd anders. Tip daarom van Goof: kijk niet te veel in de toekomst. Glazen bollen zijn doorgaans gevuld met lucht.

Volg je gevoel, dat is alles wat je hebt.

Additional facts

Eerlijk is eerlijk: velen meenden destijds dat de gouden tijden nooit meer terug zouden komen. Erger was dat de banken dat ook dachten. Twee prachtige, goedlopende scholen (Stella op Teuge, en DFA op Eelde) gingen ten onder. De Friesland en de Amro trokken de stekker er meedogenloos uit. Een goeie verklaring heb ik nooit gelezen. Gewoon niks begrijpen van de ups en downs van de economie, denk ik dan. Maar dat wisten we geloof ik al, dat ze daar weinig van begrijpen.

Proeflezer Jaap Schellinger schreef een boek over dit onderwerp: Hoe word ik piloot? Hij stelt daar in: als we terugkijken in de geschiedenis zien we dat er veel mensen zijn geweest die er alles (zelfs hun leven) voor over hadden om hun droom te verwezenlijken.

Beroemde pioniers als Otto Lilienthal, Wilbur en Orville Wright, Alberto Santos-Dumont, Anthony Fokker, Frits Koolhoven om er maar een paar te noemen, zijn er ondanks allerlei tegenslagen uiteindelijk in geslaagd hun droom werkelijkheid te laten worden. Gebrek aan medewerking en geld, gammele kisten, crashes; zij lieten zich niet ontmoedigen en gingen door. Tot ze hun doel bereikt hadden. Wat je hieruit kunt leren is dat wanneer je iets echt heel erg graag wilt, en je er alles voor over hebt om dat te bereiken, je er voor moet gaan! Volg je hart!

Maar voordat je nu blindelings je hart volgt is het goed om jezelf een aantal vragen te stellen. De kans bestaat namelijk dat als jij afgestudeerd bent, ondanks alle mooie vooruitzichten, de luchtvaart toch weer in een nieuwe dip zit, en geen enkele maatschappij piloten aanneemt. Zorg dus voor een plan B!