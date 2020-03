Barrel rolls en ander moois | Column Goof

Precies vandaag, maar dan gisteren, maakte ik de afgebeelde foto voor onze Hangar 61, op EHTE.

Die maffe parabak was weer eens op het veld. Ik weet niet eens van wie of wat dat ding is.

Para’s hebben minachtig voor hun vliegtuigen. Een gebruiksvoorwerp, waar je grappen mee kunt uithalen. Ik heb daar moeite mee. Want als u de prachtfilm ‘Planes’ gezien heeft, weet u dat elk vliegtuig een ziel heeft. Een karakter, en emoties.

Zo’n Shorts Skyvan te kakken zetten met zo’n verkleedfeest-beschildering, dat geeft geen pas. Of denkt u soms dat dat vliegtuig het leuk vindt om zo lelijk geboren te worden?

Die lompe Skyvan was ook liever een stoere Supermarine Spitfire of Boeing-707 geworden! In plaats van zo’n domme mongolenstrooier. En dan ook nog afgezeken worden! Met die rare kleuren. Ik vind het een rotstreek.

De politie was er trouwens ook, maar die arresteerde die laffe grappenmakers geeneens.

Rob en ik moesten wel de ailerons en de elevator van onze Yak vasthouden, toen die porkchopper aan kwamen hoveren. Zoveel Ciara kunnen de twaalfhonderd paardenkrachten van zo’n politie-heli wel maken. Ze komen meestal tanken en biefstukken eten bij de Take Off of The Hangar, die vliegende politieagenten. It’s a rotten job, but somebody has to do it.

Een kwartier later hingen Rob en ik op vierduizend voet boven Het Oog, een bekend acro-oefenterrein. Ik zeg niet waar het is. Ik was wat roestig, van twee maanden geen Yak-vliegen. Ik probeerde drie stukjes van mijn sequence te oefenen: een loop gevolgd door een halve cuban en dan gevolgd door een barrel roll. Ging niet eens verkeerd, al zeg ik het zelf.

Rob zette zijn specialiteit weer prachtig neer; de super-elegante clover leaf. Vier halve barrels, in de vorm van een strik op een cadeau. Altijd een ervaring, al zou ik het zelf nog lang niet kunnen.

Zo’n dagje, geef me er daar nog maar eentje van.

Goof Bakker

Additional facts

De Yak op de foto is nìet die van Postbellum, maar die van KLM-vlieger Chris van de Broek. Is wel vrijwel hetzelfde beschilderd. Er is me ooit verteld dat het een tijdelijke livery is geweest voor een 1-mei-parade, ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen zijn er zestien rode Yaks over het Rode Plein gevlogen, met DOSAAF-cadetten erin. En Brezjnev en Kosygin maar zwaaien. De PH-DTY heeft een hamer-en-sikkel op de staart die onze PH-YAX niet heeft. Op de foto is het met enige moeite te zien. Daarvan gaat weer het verhaal dat de Litouwer die dat symbool erop moest schilderen dit bij de RA-8085K (zo heette ze vroeger) weigerde te doen, omdat zijn grootvader door de Sovjets gefusilleerd was.

Restaurant The Hangar schijnt failliet te zijn, las ik. De inboedel wordt geveild door de belasting. Dan weet je het wel. Als u nog een leuke horeca-bestemming weet? Misschien iets voor Gerard en Wilma van de Flantua? Of een lekker Thais restaurantje, dàt zou het goed doen. Een bordeel ook, maar daar is altijd een boel gezeik mee. By the way: mocht u nog iets van horeca in Utrecht willen opzetten, ik weet een leuke locatie voor weinig!

Proeflezer Ligthart vindt dat ik mijn medeleven moet gaan betuigen met mijn wasdroger, omdat die ook een raket van SpaceX had kunnen worden.