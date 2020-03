Flybe failliet: ‘kom niet naar het vliegveld’

Het doek valt definitief voor Flybe. De maatschappij roept reizigers op niet naar het vliegveld te komen en er kunnen geen alternatieve vluchten worden geboekt.

Uitdagingen

CEO Mark Anderson zegt er alles aan te hebben gedaan om Flybe te redden. Maar het lukte niet om het hoofd te bieden aan verschillende financiële uitdagingen. “Dat werd nog eens versterkt door de uitbraak van het coronavirus, wat de afgelopen dagen heeft geresulteerd in een significant lagere vraag naar vliegtickets”, zegt de maatschappij.

Aan de grond

Alle vluchten, inclusief degene die door Stobart Air worden uitgevoerd, worden per direct aan de grond gehouden. Reizigers die hun ticket voor Flybe bij partners Eastern Airways of Blue Islands hebben gekocht, worden verzocht contact met de betreffende verkooppartner contact op te nemen. “Het Verenigd Koninkrijk verliest een van zijn grootste regionale maatschappijen. Flybe is veertig jaar lang een belangrijk onderdeel geweest van de luchtvaartindustrie in Groot-Brittannië”, aldus Mark Anderson.

Geld terug

De Britse luchtvaartautoriteit roept Flybe-klanten op om de website en Twitterpagina van de Civil Aviation Authority (CAA) in de gaten te houden. Passagiers die hun geld terug willen krijgen, kunnen dat op verschillende manieren doen. Volgens de CAA zijn klanten die met een creditcard hebben geboekt waarschijnlijk verzekerd en zij worden verzocht contact op te nemen met het bedrijf dat de creditcard heeft verstrekt. Andere reizigers hebben wellicht een SAFI-verzekering en kunnen zich daarop beroepen, aldus de autoriteit.

Virgin Connect

Op 22 februari 2019 werd Flybe overgenomen door Virgin Atlantic, Stobart Air en Cyrus Capital. Vanaf 2020 moest de maatschappij door het leven gaan als Virgin Connect, waarbij de grootste verandering de nieuwe kleur zou zijn: van paars naar rood. Midden januari 2020 werd bekend dat het noodlijdende Flybe naarstig op zoek was naar een reddingsdeal.

Belasting

Even later kwam er een lichtpuntje aan de hemel: de Britse regering wilde de maatschappij redden van de ondergang door de air pasenger duty (APD) te schrappen; een belasting die maatschappijen betalen per passagier per vlucht, voor vluchten die vanuit het Verenigd Koninkrijk vertrekken (op de Scottish Highlands en Islands regio na). Voor een short-haul vlucht komt dat neer op 13 pond voor economy class en 78 pond voor first class.

Schiphol

Eind januari opende Flybe nog een nieuwe route tussen Schiphol en Cornwall Airport Newquay. De vlucht was meteen te boeken met 29 maart als vroegste vertrekdatum. De bedoeling was om zes keer per week deze route te vliegen. Dat betekende echter niet dat de maatschappij zich niet meer in financieel onweer verkeerde. Begin februari werd bekend dat de Britse overheid overwoog een belang te kopen in Flybe om de maatschappij te steunen.

Coronavirus

Maar alle reddingspogingen waren tevergeefs. De maatschappij had het al moeilijk en moest ook nog eens het hoofd boven water houden na de uitbraak van het coronavirus. Dit snel verspreidende virus heeft wereldwijd gezorgd voor een flinke daling van de vraag naar vliegtickets en ook Flybe merkte dat aanzienlijk in de verkoop.