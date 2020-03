Minder passagiers voor Norwegian in februari

Norwegian zag in februari 22 procent minder passagiers dan in dezelfde maand in 2019. Het aantal daalde van 2,5 miljoen naar 1,9 miljoen.

Cijfers

Ook de capaciteit (ASK) daalde met 22 procent. Het passagiersverkeer (RPK) nam af met 21 procent. De load factor nam met 0.2 procentpunt toe naar 81.7 procent. De omzet per eenheid (RASK) steeg met 15 procent. 98,5 procent van het vliegschema werd in februari uitgevoerd, waarvan 84,2 procent op tijd vertrok. De CO2-uitstoot was 75 gram per passagier per kilometer.

Strategie

CEO Jacob Schram is desondanks de rode cijfers blij met het resultaat, dat in lijn is met de strategie. “Ik ben blij dat we doorgaan met de strategie om groei in te ruilen voor winstgevendheid. Dit is de elfde opeenvolgende maand waarbij de reductie van de capaciteit heeft geleid tot een hogere omzet per eenheid”, aldus Schram.