Schiphol grootste Europese farmaceutische luchthaven

Schiphol is als enige Europese luchthaven in de top tien grootste luchthavens voor farmaceutisch vervoer terecht gekomen. Terwijl medicijnen meestal per schip worden vervoerd moeten sommige geneesmiddelen om verschillende redenen per vliegtuig de wereld over.

Certificering

Wat meespeelt in de positie van Schiphol als farmaceutische luchthaven is de ‘CEIV Pharma’, Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, certificering van de luchthaven. Hiermee toont Schiphol aan dat de luchthaven goed omgaat met de bijzondere vracht.

Doorvoer

Een ander aantrekkingspunt van Schiphol is de PGA, de Pharma Gateway Amsterdam. De PGA werkt samen met verschillende transportbedrijven die de goederen per vrachtwagen kunnen vervoeren vanaf de luchthaven. Ook de PGA valt onder de certificering van Schiphol, waardoor het gehele transportproces gecertificeerd is.

2018

In 2018 is via Schiphol 1.737.984 ton farmaceutische vracht vervoerd. Hierdoor zou de luchthaven op de zevende plaats komen in de lijst met grootste farmaceutische luchthavens ter wereld. De volledige top tien is als volgt: