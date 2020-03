VK verlaat EASA tegen verwachtingen in

Het Verenigd Koninkrijk zal de EASA na dit jaar verlaten, zo zegt de Britse minister voor Transport. Het besluit komt onverwacht, gezien eerdere waarschuwingen van IAG en Airbus.

Besluit

De minister, Grant Shapps, zegt tegen Aviation Week dat het Britse lidmaatschap van de EASA, het Europese luchtvaartagentschap, na 31 december met het aflopen van de transitieperiode zal eindigen. Momenteel wordt in het Duitse Keulen over het vertrek onderhandeld. De CAA, Civil Aviation Authority, zal de taken van de EASA overnemen. Het gaat daarbij voornamelijk om vliegtuigcertificatie en veiligheidswetgeving. Volgens Shapps zal het Groot-Brittannië over een aantal jaren eigen regels omtrent de certificatie van vliegtuigen willen ontwikkelen. Momenteel is het VK al een third country binnen de EASA. Dat betekent dat het land niet meer betrokken is bij de besluitvorming van de organisatie.

Waarschuwingen

De beslissing van de Britten komt enigszins als een verrassing. Eerder werden door tal van belanghebbenden al waarschuwingen afgegeven over de risico’s die een vertrek uit de EASA met zich mee zou brengen. Zo zegt IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways, teleurgesteld te zijn door de beslissing en geeft aan dat het niet denkt dat de CAA de expertise heeft om op wereldniveau als autoriteit op te treden. ‘De CAA moet fundamenteel geherstructureerd worden, wat tijd zal kosten. Het is onmogelijk om dat voor 31 december voor elkaar te krijgen.’ Airlines UK, de organisatie die onder meer EasyJet en Ryanair vertegenwoordigt, geeft aan dat het het Britse lidmaatschap van de EASA steunt, voor zover dat niet betekent dat het VK slechts een “dumb follower of EU rules” wordt.

Onafhankelijkheid

Het ministerie voor Transport zegt dat het lidmaatschap van de EASA niet strookt met de economische en politieke onafhankelijkheid die het Verenigd Koninkrijk wil hebben. Ook geeft het departement aan dat het land de veiligheidsstandaarden middels de CAA zal handhaven en zal samenwerken met de lidstaten van de EU om een nieuwe relatie op dit gebied op te bouwen.

Airbus

Het vertrek uit de EASA kan ook grote gevolgen hebben voor een bedrijf als Airbus. Momenteel heeft de vliegtuigbouwer 13.500 werknemers verspreid over heel Groot-Brittannië. Tezamen met Rolls-Royce heeft het bedrijf al vaak benadrukt dat het Britse lidmaatschap van de EASA belangrijk is om kosten te drukken. Momenteel is de Airbus-productielijn ingericht op de regelgeving van de EASA voor certificatie van vliegtuigen en onderdelen daarvan.

Het is mogelijk dat het VK met deze aankondiging inzet op onderhandelingen over een air safety agreement met de EU. Dit verdrag zou waarschijnlijk gaan over afstemming van regelgeving omtrent vliegveiligheid en certificatie. Hiermee zouden bijvoorbeeld de capaciteitsproblemen bij de CAA kunnen worden opgevangen.