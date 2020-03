Japanse luchtmacht stuurt ‘fototoestel’ met pensioen

De Japanse luchtmacht (Japan Air Self Defence Force, JASDF) stuurt de laatste RF-4E Phantom fotoverkenningsvliegtuigen deze maand met pensioen. Waarschijnlijk zullen komende week de laatste operationele vluchten worden gemaakt.

Uit dienst

Tussen 1971 en 1981 ontving de Japanse luchtmacht 140 F-4EJ Phantom gevechtsvliegtuigen. 301 Hikotai op de vliegbasis Hyakuri ontving in 1972 de eerste Japanse Phantoms. Ditzelfde squadron is nu de laatste actieve eenheid die nog met F-4EJ’s vliegt. Deze toestellen zullen waarschijnlijk aan het eind van dit jaar uit dienst worden genomen.

Een Japanse F-4EJ Kai Phantom van 301 Hikotai © Leonard van den Broek

Woodpecker

Naast de F-4EJ gevechtstoestellen beschikt de Japanse luchtmacht ook over de fotoverkenningsversie van de Phantom. In 1974 ontving Japan veertien RF-4E fotoverkenners. In tegenstelling tot de Japanse F-4EJ’s zijn deze niet door Mitsubishi in licentie gebouwd, maar door McDonnell Douglas in de Verenigde Staten. Begin jaren ’90 werden deze aangevuld door vijftien omgebouwde F-4EJ toestellen. Deze waren niet uitgerust met camera’s in de neus, maar gebruikten verkenningspods onder vleugel. Alle fotoverkenners werden ingedeeld bij 501 Hikotai, herkenbaar aan ‘Woody Woodpecker’ op de staart.

Een RF-4EJ Phantom met een verkenningspod midden onder de romp © Leonard van den Broek

Einde

Op 1 april begint in Japan het nieuwe fiscale jaar, en dan valt definitief het doek voor 501 Hikotai en de Japanse foto-Phantoms. De allerlaatste vlucht zal dus eind maart plaats vinden. Dat betekent ook het einde voor de Phantom fotoverkenners in de Westerse wereld. In 2017 nam Griekenland al afscheid van de RF-4, als één van de laatste gebruikers. Alleen de Iraanse luchtmacht heeft nog RF-4E’s in gebruik, maar het exacte aantal en de operationele inzetbaarheid is onbekend. Naast Japan vliegen er nog F-4E Phantom jachtvliegtuigen in Griekenland, Turkije, Zuid-Korea en Iran.

Turkse F-4E Phantom met speciale staartbeschildering © Peter Steehouwer