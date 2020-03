Air New Zealand verkoopt landingsslot Heathrow voor 27 miljoen dollar

Air New Zealand heeft haar slot op Londen Heathrow verkocht voor een bedrag van 27 miljoen dollar, zo meldt Forbes. De maatschappij stopt in oktober na bijna 40 jaar met vliegen op Heathrow.

Verkoop

Een slot is een recht om binnen een bepaald tijdsbestek op een bepaald vliegveld te mogen landen en opstijgen. Slots op Heathrow zijn een van de meest begeerde vliegrechten ter wereld. De verkoop van het slot van Air New Zealand levert de maatschappij volgens Forbes dus 27 miljoen dollar op. Eerder werd de waarde nog tussen de tien en twintig miljoen geschat. De waarde van een slot van vroeg in de ochtend is op Heathrow het hoogst. In 2016 betaalde Oman Air voor zo’n vroeg slot maar liefst 75 miljoen dollar. In dit geval gaat het om een landingsslot halverwege de ochtend en een vertrekslot voor in de middag. Het Nieuw-Zeelandse bedrijf heeft niet bekendgemaakt wie de koper van het slot is.

New York

Eind vorig jaar meldde het bedrijf uit Nieuw-Zeeland dat het na 40 jaar stopt met de route tussen Auckland – Los Angeles – Londen en in plaats daarvan gaat vliegen tussen Auckland en New York, omdat de capaciteit voor New York sneller groeit. Tot oktober vliegt de maatschappij nog op Heathrow. Eind vorige maand werd in een rechterlijke uitspraak bekend dat Heathrow voorlopig geen derde baan krijgt, waardoor de waarde van vliegrechten op Heathrow nog verder is gestegen.