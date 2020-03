Gemengde gevoelens bij vliegtaksdebat

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de Wet op Vliegbelasting. Het voorstel houdt in dat vertrekkende passagiers 7 euro per ticket moeten betalen. Bij het vrachtverkeer zullen de meest lawaaiige vliegtuigen 3,85 euro per ton vracht moeten betalen en toestellen in lagere geluidsklassen 1,925 euro per ton vracht.

Gevoelens

Er heersen gemengde gevoelens in de industrie over het wetsvoorstel, welke per 1 januari 2021 in zou moeten gaan als er mee wordt ingestemd. Natuur & Milieu, Greenpeace en de Milieufederatie Noord-Holland noemen het in een gezamenlijk persbericht een belangrijke eerste stap. “Maar zo’n laag bedrag gaat natuurlijk weinig effect hebben op klimaat, geluidsoverlast of volksgezondheid.”

Buitenland

Air Cargo Netherlands ziet liever geen vliegbelasting op vracht. Volgens de organisatie zou Nederland dan het enige land in Europa zijn dat een dergelijke belasting op luchtvracht kent. “Deze puur Nederlandse belasting zal er toe leiden dat vrachtstromen worden verlegd van Schiphol en Maastricht naar buitenlandse vliegvelden.”

Buurlanden

De milieuorganisaties zeggen dat Nederland één van de weinige Europese landen is waar nog geen vliegtaks voor passagiers wordt geheven. “Nederlandse vliegtuigmaatschappijen klaagden eerder nog dat een taks passagiers naar buurlanden zou verjagen. Ten onrechte, de taks in verschillende buurlanden ligt flink hoger. In Duitsland wordt per 1 april de vliegtaks verhoogd naar 59 euro per ticket op verre vluchten, voor een vlucht binnen Europa betaal je 13 euro, bijna het dubbele van het Nederlandse tarief.”

Verduurzaming

Evofenedex, behartiger van handels-en logistieke belangen van 15.000 bedrijven, ziet helemaal niets in de vliegbelasting en is van mening dat het de verduurzaming van vrachtvluchten remt. “We snappen er niets van. De heffing vertraagt verduurzaming van luchtvrachtzendingen, nekt mogelijk de luchtvrachtmarkt en levert het kabinet financieel minder op dan ze denkt. Dit moet dus slimmer kunnen”, aldus evofenedex voorzitter Steven Lak.

Stimulans

De reden dat Evofenedex vertraging van de verduurzaming verwacht als de belasting wordt ingevoerd, is dat de stimulans om nieuwe en schonere vrachttoestellen te gebruiken met de heffing verdwijnt. “De heffingsgrond die het kabinet kiest, is het maximum startgewicht van een vrachttoestel. Dat betekent dat vliegtuigen die de meeste kilo’s vracht kunnen vervoeren, het zwaarst worden belast. Nieuwe vrachtvliegtuigen stoten veel minder CO2 uit maar hebben in de regel wel een veel hoger maximum startgewicht dan oudere vliegtuigen. Nieuwe vliegtuigen kunnen dus met minder CO2 uitstoot méér vervoeren. Door deze heffing op vrachttoestellen verdwijnt de stimulans voor het inzetten van nieuwe vrachttoestellen en schoner vliegen”, aldus Lak.