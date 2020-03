Einde 747 voor KLM: binnenkort laatste vlucht

KLM heeft besloten om op korte termijn te stoppen met vliegen met de Boeing 747. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM aan Up in the Sky. Het besluit betekent het einde van een tijdperk. KLM spreekt van een ‘kostenbesparende maatregel in het corona-tijdperk’.

Boeing 747

De laatste Boeing 747’s worden uit de operatie van KLM gehaald. Het is nog niet bekend of de laatste vluchten daardoor eind maart al plaatsvinden of dat de laatste 747’s vanaf dat moment worden uitgefaseerd. Wel staat vast dat de uitfasering nu met ruim een jaar naar voren wordt gehaald. KLM spreekt van een ‘kostenbesparende maatregel’. De viermotorige vliegtuigen brengen veel hogere kosten mee dan andere, modernere toestellen.

Air France-KLM verkeert momenteel in financieel zwaar weer in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het aandeel in de Frans-Nederlandse maatschappij is de afgelopen weken bijna gehalveerd. KLM hintte eerder al op een mogelijk vervroegd afscheid van de 747 als financiële maatregel. De maatschappij heeft op dit moment nog zeven 747-400’s in passagiersuitvoering in dienst.

Einde van een tijdperk

De uitfasering van de eerste 747 stond voorheen gepland voor 2021, precies 50 jaar nadat KLM haar eerste Jumbojet in 1971 in dienst nam. Het afscheid van de Queen of the Skies betekent het einde van een tijdperk voor KLM. De 747’s zijn de laatste toestellen met meer dan twee motoren die onder de blauwe KLM-vlag vliegen. De maatschappij heeft bijna de helft van haar bestaan met de viermotorige vliegtuigen gevlogen.

Coronavirus

Er wordt vanwege het virus naar veel bestemmingen niet of minder gevlogen. Daarnaast kondigden de Verenigde Staten een inreisverbod voor veel Europese landen af, dat in de nacht van vrijdag op zaterdag ingaat. Air France en KLM zeggen ondanks het verbod zoveel mogelijk vliegroutes in stand te houden. De Amerikaanse maatregel betekent voor KLM echter alsnog een volgende financiële klap in de coronacrisis.

Er zijn nog geen details bekendgemaakt over de laatste vluchten van de KLM 747’s. Ook is nog niet duidelijk of de cargo-uitvoeringen in dienst blijven.

