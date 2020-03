Nederland verbiedt vluchten uit 4 landen vanwege coronavirus

Nederland verbiedt vanaf 18 uur alle passagiersvluchten uit vier landen in verband met het coronavirus. Dat kondigde premier Rutte aan in een persconferentie. Het verbod gaat om 18:00 uur in.

Verbod

Het verbod geldt voor alle passagiersvluchten afkomstig uit de risicogebieden Italië, Zuid-Korea, Iran en China en Hong Kong en gaat om 18:00 uur in. Vanaf dat moment mogen vluchten uit deze landen niet meer naar Nederland vertrekken. De maatregel geldt in eerste instantie tot 27 maart, conform Europese regels. Rutte benadrukt dat het verbod alleen voor passagiersvluchten geldt en dat er een mogelijkheid is om het verbod later te verlengen. De premier geeft aan dat ook andere landen op de lijst geplaatst kunnen worden, als daar aanleiding voor is. Het is ook mogelijk dat landen van de lijst af gehaald worden.

Coronavirus

Het verbod is een maatregel die genomen wordt vanwege de uitbraak van het coronavirus en is bedoeld om verdere verspreiding en besmettingen tegen te gaan. Eerder kondigden de Verenigde Staten al een inreisverbod aan voor Europeanen uit het Schengengebied. Dat verbod gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag in.

De regering bekijkt momenteel wat de gevolgen zijn voor Nederlanders die nog in die landen zijn en terug willen komen.