Wereldwijd tienduizenden vluchten minder sinds begin coronacrisis

Wereldwijd worden inmiddels, sinds de uitbraak van het coronavirus, tienduizenden vluchten minder uitgevoerd. Momenteel wordt er 80 procent minder van en naar Hong Kong gevlogen.

Minder vluchten

Het totale aantal vluchten lag wereldwijd begin januari nog rond de 810.000 per week. Inmiddels is dat aantal flink gedaald en ligt dat rond de 740.000, terwijl dat in de situatie van vorig jaar iets boven 820.000 lag. Dat blijkt uit gegevens van OAG. Procentueel is de wereldwijde hoeveelheid vluchten dit jaar al met ongeveer tien procent gedaald.

Coronavirus

De daling hangt samen met de uitbraak van het coronavirus. In China trekt de situatie iets bij. Midden februari was het aantal vluchten gedaald naar 30.000 per week. Er werden van en naar China zestig tot zeventig procent vluchten uitgevoerd, inmiddels is dat nog ongeveer veertig procent. Vooral Hong Kong heeft het zwaar: er wordt 77,5% minder van en naar de regio gevlogen. Eerder bleek al dat de coronacrisis voor aanhoudende rode cijfers bij Cathay Pacific zorgt. Ook in Zuid-Korea is de impact groot. Ook daar wordt minder dan de helft van het normale aantal vluchten nog uitgevoerd. Dat aantal neemt naar verwachting nog verder af. Korean Air houdt alle A380’s aan de grond en er zijn grote zorgen over het voortbestaan van de maatschappij.

Europa en VS

Inmiddels is ook in Europa en in de Verenigde Staten een daling in het aantal vluchten waar te nemen. Van en naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk was vorige week een afname van om en nabij 15 procent waarneembaar. In Italië is de impact nog groter. Daar was de afname vorige week ruim 21 procent. Inmiddels is het land afgesloten en zijn veel maatschappijen gestopt met vliegen van en naar Italië.

Het vliegverkeer in de Verenigde Staten ondervindt vooralsnog een minder grote impact. De daling in het aantal vluchten bedroeg vorige week ongeveer 2000 ofwel 1,3 procent. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal vluchten van, naar en binnen Europa en de VS nog verder zal dalen, gezien het aantal besmettingen verder toeneemt en President Trump eerder een inreisverbod voor Europeanen afkondigde.

