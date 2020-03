Elektrische vliegtuigen made in China

China wil wereldwijd koploper worden op het gebied van duurzaamheid. Opmerkelijk, want China geldt als een van de grootste vervuilers. Het land plaatst enorme hoeveelheden zonnepanelen en doet ook op het gebied van elektrisch vervoer van zich spreken. In China rijden meer elektrische auto’s rond dan in Europa en Amerika samen. Ook het openbaar vervoer wordt geëlektrificeerd. Op het gebied van duurzame luchtvaart zet China, waar een vijfde van de wereldbevolking woont, eveneens stappen. Up in the Sky zet enkele groene projecten op een rijtje.

Attractiepark

In het noordoosten van China ligt de stad Shenyang. Het is de hoofdstad van de provincie Liaoning en het inwonertal bedraagt 7,2 miljoen. Vroeger bevond zich bij de stad het attractiepark Holland Village met onder andere replica’s van Amsterdamse grachtenpanden, molens en paleis Huis ten Bosch. In China is Shenyang vooral bekend als hoofdstad van de lucht- en ruimtevaart. In deze stad heeft de Liaoning General Aviation Academy het bedrijf Ruixiang General Aircraft Manufacturing Co (RGAC) opgericht.

RX1E-A. Copyright RGAC

Producten

RGAC houdt zich bezig met research & development, productie, verkoop en service van general aviation vliegtuigen en drones. Het bedrijf weet zich gesteund door de Shenyang Aerospace University en het Liaoning General Aviation Research Institute. De belangrijkste producten van de luchtvaartonderneming zijn een drietal elektrische vliegtuigen uit de RX-stal: tweezitter RX1E-A, vierzitter RX4E en watervliegtuig RX1E-S, uitgerust met drijvers.

Parachute

Op 1 november 2017 maakte de RX1E-A zijn eerste vlucht en een jaar later ontving het vliegtuig het Model Design Certificate van de Chinese Civil Aviation Administration. De RX1E-A is een verbeterde versie van de RX1E met een groter vliegbereik en ballistische parachute als veiligheidsitem. Het vliegtuig lijkt sprekend op de bekende Alpha Electro van de Sloveense vliegtuigbouwer Pipistrel.

Model RX1E-A. Copyright Remco de Wit

Vierzitter

Op 28 oktober 2019 maakt de RX4E zijn eerste vlucht. De vierzitter heeft een vliegbereik van 300 kilometer en kan ongeveer anderhalf uur in de lucht blijven. Een 70kWh batterij zorgt voor de aandrijving van het eenmotorige vliegtuig. Het toestel is gemaakt van composietmateriaal (koolstofvezel) en kan opstijgen van gras en onverharde vliegstrips. In China verwacht men veel van de RX4E. Zo is het vliegtuig geschikt voor transport over korte afstand, opleiding van vliegers, rondvluchten en luchtfotografie en cartografie.

Verticaal

In een ander gedeelte van China gooien ze het over een hele andere boeg. EHang uit Guangzhou (provincie Guangdong, Zuid-China) houdt zich bezig met Urban Air Mobility en heeft twee toestellen in het assortiment. De EHang 184 (eenzitter) en 216 (tweezitter) zijn beide elektrische vliegende taxi’s die verticaal kunnen starten en landen. Ze worden AAV’s genoemd: autonomous aerial vehicle. Guangzhou wordt ook de stad waar het operationele netwerk van deze vliegtuigen voor het eerst te zien zal zijn, hoewel er nog veel aangepast moet worden aan de infrastructuur. Uiteindelijk zal er een heel nieuw ecosysteem ontstaan van elektrische vliegende voertuigen.

EHang 216. Copyright EHang

Luchttaxi

De EHang 216 wordt gepositioneerd als een volledig elektrisch milieuvriendelijk vtol-toestel dat is ontworpen voor de korte afstand en vliegt op lage hoogte. In Europa wordt samengewerkt met FACC uit Oostenrijk. Serieproductie van de passagiersdrone is voorzien in de loop van 2020 in afwachting van certificering en regelgeving. Uiteindelijk moet de AAV gaan fungeren als luchttaxi, die op afroep besteld kan worden. De 216 kan als tweezitter ruim 200 kilogram vervoeren over enkele tientallen kilometers.

Copyright EHang

Prijzen

Een wat ouder Chinees elektrisch vliegtuig is de Yuneec International E430. Dit toestel maakte zijn eerste vlucht in juni 2009 vanaf een terrein bij de Yuneec fabriek bij Shanghai. De E430 is een fraai ontworpen tweezitter met V-staart. Het toestel kan twee tot tweeënhalf uur in de lucht blijven met een kruissnelheid van 90 kilometer per uur, waarna de batterijen in drie tot vier uur weer zijn opgeladen. Het ontwerp heeft enkele belangrijke prijzen gewonnen, waaronder de Lindbergprijs voor elektrische vliegtuigen. Uiteindelijk zijn er slechts twee prototypes geproduceerd en is het toestel niet in productie genomen.