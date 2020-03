Luchtvaartmaatschappijen in gesprek met overheden over steun

Luchtvaartmaatschappijen verkeren vanwege de uitbraak van het coronavirus, en maatregelen hiertegen, in financieel zwaar weer.

Air France-KLM

Air France-KLM verkeert momenteel in financieel zwaar weer in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het aandeel in de Frans-Nederlandse maatschappij is de afgelopen weken bijna gehalveerd. KLM kondigde aan de uitfasering van de Boeing 747’s met ruim een jaar naar voren te halen. Er wordt vanwege het virus naar veel bestemmingen niet of minder gevlogen. De VS kondigde een inreisverbod voor veel Europese landen af. Air France en KLM zeggen ondanks het verbod zoveel mogelijk vliegroutes in stand te houden. De Amerikaanse maatregel betekent voor de bedrijven echter alsnog een volgende financiële klap in de coronacrisis.

Ondersteuning

Naar aanleiding van de crisis kondigde KLM draconische maatregelen aan. 1500 tot 2000 fulltime-banen worden geschrapt en voor 300 tot 400 miljoen aan geplande investeringen wordt geannuleerd. De maatschappij probeert zoveel mogelijk kosten te besparen, maar hintte eerder al op een mogelijke noodzaak tot financiële ondersteuning. In dit kader gaf vakbond CNV al aan te willen dat de Nederlandse overheid een actieve rol gaat spelen in het ondersteunen van het bedrijf dat 35.000 werknemers telt. In het tv-programma Buitenhof maakte minister van Financiën Wopke Hoekstra duidelijk dat de regering alles op alles zal zetten om Schiphol en KLM overeind te houden. De minister is in overleg met zijn Franse collega en Ben Smith, CEO van de holding AF-KLM, over een gezamenlijke aanpak.

‘We zullen alles op alles zetten om dat overeind te houden’ ‘Het smalle belang van de schatkist, valt in het niet bij het grotere belang van de economie’, aldus @WBHoekstra in #buitenhof over de gevolgen voor de economie #Coronavirusnl pic.twitter.com/YtjyQmTfIR — Buitenhof (@Buitenhoftv) March 15, 2020

British Airways

Naast Air France-KLM heeft ook British Airways het zwaar. Alex Cruz, CEO van British Airways, waarschuwt zijn 45.000 werknemers voor baanverliezen, routes die geschrapt worden en vliegtuigen die aan de grond gehouden kunnen worden. Ook zegt de voorzitter dat het overleven van BA zwaar onder druk staat. De maatschappij zou momenteel in gesprek zijn met grote banken. Het is nog onbekend of het bedrijf ook met de Britse overheid in gesprek is.

Norwegian

Van Norwegian was al langer bekend dat het het financieel moeilijk heeft. Een aantal dagen geleden stuurde de Noorse maatschappij de helft van haar werknemers tijdelijk met onbetaald verlof. Om de luchtvaartindustrie te beschermen besloot de Noorse minister van Financiën hierop alle belastingen en andere vergoedingen voor luchtvaartmaatschappijen op te schorten. De eerste zes maanden van 2020 worden ook alle tarieven voor vliegvelden opgeschort. Jacob Schram, CEO van Norwegian, stelde dat het belangrijk is om überhaupt de komende weken, niet maanden, voldoende liquiditeit te hebben.

De Noorse regering besloot later vanaf 16 maart alle vliegvelden te sluiten om de uitbraak van het coronavirus verder tegen te gaan. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor Norwegian zijn van deze verdere stap.