Amerikaanse maatschappijen vragen om miljarden aan steun

Amerikaanse maatschappijen hebben via brancheorganisatie Airlines for America (A4A) de regering gevraagd om 58 miljard dollar aan steun vanwege de financiële gevolgen van het coronavirus. President Trump heeft via Twitter al gezegd de luchtvaartindustrie te zullen steunen.

“De Verenigde Staten zullen steun verlenen aan industrieën zoals de luchtvaart, die zwaar worden getroffen door het Chinese virus. We zullen sterker zijn dan ooit tevoren!”, schrijft de Amerikaanse president. Ook in een persconferentie in het Witte Huis heeft hij gezegd de luchtvaartmaatschappijen honderd procent te steunen, maar de precieze maatregelen die worden genomen, zijn nog niet bekendgemaakt.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!