Eerste helft maart laat al duidelijke daling vliegverkeer zien

In de eerste helft van maart is het commerciële vliegverkeer met 7,2 procent gedaald, ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit gegevens van Flightradar24.

Maart

Tussen 1 en 15 maart zijn er door Flightradar 1.514.780 commerciële vluchten geteld. In die periode in 2019 waren dat 1.633.780 vluchten. Hieronder vallen passagiersvluchten en cargovluchten. Uitgezonderd zijn niet geplande privévluchten, general aviation, zweefvliegtuigen en ballonnen. In februari 2020 was de afname van het commerciële vliegverkeer 4,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het grote verschil in het vliegverkeer van nu en een maand geleden is op onderstaande gif goed te zien:

Traffic above Europe 1 month ago compared to today at 19:15 UTC. Approximately 500 fewer flights in the image from today.



Live flights: https://t.co/J0RMZR512V pic.twitter.com/M69UQNbZOh — Flightradar24 (@flightradar24) March 16, 2020

Afname

De grote afname van het verkeer begon eind januari en versnelde in februari. Begin maart startte China weer enkele vluchten op, nu het coronavirus daar beter onder controle is. In Europa verspreidt het virus zich in een razendsnel tempo en dat leidt juist weer tot een flinke afname van het aantal vluchten. De verwachting is dan ook dat we de laatste weken van maart een veel grotere afname zullen zien.