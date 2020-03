Schiphol koopt grond voor verbetering bereikbaarheid

Schiphol Real Estate en VolkerWessels hebben samen negentig hectare grond ten zuiden van Badhoevedorp gekocht van gebiedsontwikkelaar Chipshol.

Bereikbaarheid

De luchthaven zegt dat een groot gedeelte van de grond gebruikt zal worden ter verbetering van de bereikbaarheid van Schiphol. “Mocht hierover een positief besluit worden genomen, dan zijn de gronden mogelijk ook nodig voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn”, zegt Schiphol. Het andere gedeelte wil het tweetal gebruiken om een ‘stedelijk landschap met commercieel vastgoed te ontwikkelen’. Financiële details worden niet bekend gemaakt. De levering en betalen vonden afgelopen vrijdag plaats.

Strategie

Het gebied wordt door Chipshol ‘Airport City’ genoemd. “Met de verkoop is de in 2014 door Chipshol ingezette strategie van gefaseerde desinvesteringen succesvol afgerond. Eerder verkocht Chipshol alle grondposities, ter grootte van 350.000 vierkante meter, ten zuiden van de luchthaven”, zegt de gebiedsontwikkelaar.

Onverwacht bod

Het bod van de luchthaven en VolkerWessels kwam een maand geleden onverwacht, zegt Chipshol. “Chipshol had als beleid dat de desinvesteringsstrategie niet werd gehanteerd zolang gronden nog een agrarische bestemming hadden, tenzij er een aantrekkelijk bod zou komen. Dat bod kwam tot mijn verrassing van Schiphol op 14 februari, ongeveer 4 weken geleden. In de verkoop is inbegrepen de door de rechtbank toegewezen schadeclaim tegen de gemeente Haarlemmermeer. Ik ben verheugd dat deze deal zo snel is afgerond, hetgeen mede te danken is aan de constructieve opstelling van Schiphol Real Estate. De transactie is een belangrijke stap om ook een oplossing te vinden voor onze gewonnen schadeclaim inzake het bouwverbod op het Groenenbergterrein”, zegt Peter Poot, CEO van Chipshol.

Potentie

De organisatie zegt dat deze transactie de visie van Poot onderstreept: “Hij zag als eerste, en lange tijd als enige, de enorme potentie van het gebied en lanceerde bijna 30 jaar geleden al een plan voor een zakencentrum van internationale allure met een revolutionair personenvervoersysteem Taxi2000, en noemde dat Airport City”, aldus de organisatie.

©Chipshol

Juridische strijd

Chipshol is al bijna twintig jaar verwikkeld in een juridische strijd tegen verschillende overheden, de luchthaven en LVNL, die volgens de organisatie de ontwikkeling van Chipshol-gronden verhinderen. “Daardoor veranderde de core business van gebiedsontwikkeling naar procederen over schade. Dientengevolge besloot Chipshol uiteindelijk in 2014 tot een traject van desinvesteren”, zegt Chipshol.

Schadeclaims

In verschillende procedures werden door de rechter schadeclaims toegewezen. Peter Poot en onder andere de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland hebben hierdoor schikkingen getroffen. Momenteel lopen er nog twee schadeclaims, waaronder ook tegen Schiphol. “Chipshol sluit niet uit dat voor de nog lopende claims een regeling kan worden getroffen”, aldus het bedrijf.