Air New Zealand sluit basis cabinecrew Londen eerder dan gepland

In Londen gestationeerde cabinemedewerkers van Air New Zealand worden deze week voor het laatst ingezet. De cabinecrew basis op Londen van de maatschappij bestaat uit 130 medewerkers. Oorspronkelijk had Air New Zealand deze basis in oktober 2020 willen sluiten, maar vanwege corona wordt dat vervroegd.

Corona

“De toenemende reisbeperkingen als gevolg van corona hebben een aanzienlijke impact op boekingen en annuleringen van vluchten. Hoewel dit een moeilijke beslissing is, is het belangrijk dat we nu actie ondernemen om Air New Zealand gezond te houden in deze moeilijke periode”, aldus de maatschappij.

Argentinië

De maatschappij heeft donderdag ook bekend gemaakt per direct de route vanaf de thuisbasis naar Buenos Aires in Argentinië op te schorten tot 30 juni. “Het is een snel veranderende situatie en we danken klanten voor hun geduld en begrip in deze uitdagende tijd. Onze teams werken aan opties voor klanten die getroffen zijn door de annuleringen en zullen de komende dagen contact met hen opnemen”, aldus de maatschappij.