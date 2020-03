Brussels Airlines sluit 2019 af met verlies

Brussels Airlines heeft 2019 afgesloten met een verlies van 40,6 miljoen euro. Het aantal passagiers nam toe met 1,7 procent tot 10,2 miljoen. De load factor kwam uit op 81 procent; een stijging van 0.52 procentpunt ten opzichte van 2018. Het aantal uitgevoerde vluchten bleef stabiel met een groei van 0,1 procent.

Thomas Cook

De maatschappij zegt dat de resultaten in grote mate werden beïnvloed door het faillissement van Thomas Cook in september, maar ook door de stakingen van de luchtverkeersleiding in België en in het buitenland. Dat had een negatieve impact van meer dan 12 miljoen euro op het resultaat van de maatschappij. Ook had Brussels te maken met hogere brandstofkosten.

Winstgevendheid

Vorig jaar startte de maatschappij met een herstructureringsprogramma onder de naam Reboot. De maatschappij wil zo een verschuiving maken van groei naar winstgevendheid. “De naam Reboot is niet zomaar gekozen. Het is niet zomaar een kostenbesparingsprogramma, maar een doordacht herstructureringsplan dat naast het verlagen van de totale kostenstructuur ook focust op een sterke vereenvoudiging van onze manier van werken, een slankere organisatie en een hertekend netwerk. We hebben ons een ambitieuze, maar realistische doelstelling gesteld van een structurele winstgevendheid vanaf 2022 en dit om onze toekomst te kunnen voeden”, zegt Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines.

Team

Het bedrijf stelde een Reboot-team samen dat werkt aan meer dan 100 projecten die focuspunten als productiviteit, efficiëntieverhoging, kostenoptimalisatie, netwerk en inbedding in de Lufthansa Group aanpakken. De maatschappij zegt in 2019 de Eurowings Group te hebben verlaten om zich ‘meer en meer in de Lufthansa Group te verankeren’.