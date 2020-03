KLM bereikt akkoord met vakbonden over noodmaatregelen

KLM en de vakbonden hebben een principeakkoord bereikt over noodmaatregelen om KLM overeind te houden. “Alle KLM’ers blijven in deze crisistijd volledig in dienst en houden hun inkomen”, zegt Michiel Wallaard onderhandelaar bij CNV Vakmensen. “Dat is voor nu het belangrijkste.”

Noodfonds

De luchtvaartmaatschappij gaat een beroep doen op het noodfonds dat het kabinet deze week heeft gepresenteerd. Dat noodfonds geldt voor drie maanden en kan indien nodig nog met drie maanden worden verlengd. “Of dat voldoende is, zal moeten blijken. Niemand weet hoe het allemaal loopt en hoe de vlag er straks bij hangt”, zegt Wallaard.

Winstuitkering

Een ander punt dat uit het overleg is gekomen, is dat de winstuitkering wordt uitgesteld naar oktober. Oorspronkelijk zou dit in april worden uitbetaald. Ook komen er nieuwe roosters omdat er veel werk is weggevallen. “We ontkomen er niet aan om afspraken te maken over hoe we omgaan met roosters en verlof. Daar gaan we nog met KLM over in gesprek”, aldus Wallaard.

Jaarcontract

Voor mensen met een jaarcontract is er nog geen duidelijkheid. Daar moet nog over worden overlegd. KLM heeft in ieder geval toegezegd geen mensen te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Al het personeel in vaste dienst van KLM ontvangt hun volledige salaris, inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en pensioen.

Flex

Ook voor de grote groep flexkrachten die voor KLM werken, willen de bonden afspraken maken als dat mogelijk is. Wallaard: “Het noodfonds dat de overheid heeft ingericht, biedt ook perspectief voor flexwerkers. De regeling van dat noodfonds is nog niet precies uitgewerkt, we hopen dat er voor die groep ook snel duidelijkheid is.”