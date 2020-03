‘Deal Boeing-Embraer op losse schroeven’

Financiële moeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis zorgen ervoor dat de toekomst van de joint venture tussen Boeing en Embraer onzeker is.

Onzekerheid

Ondanks het feit dat ook de Braziliaanse waakhond CADE enkele dagen geleden definitief toestemming gaf voor de niet onomstreden samenwerking tussen Boeing en Embraer, is de toekomst van de joint venture onzeker. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zorgden ervoor dat de aandelen in Embraer woensdag 14 procent van hun waarde inleverden. Van de marktwaarde van de op twee na grootste vliegtuigbouwer ter wereld is nog maar 1,3 miljard dollar over. Dat betekent dat Boeing voor zijn aandeel in de joint venture inmiddels drie keer de hele marktwaarde van Embraer betaalt. Naast financiële onzekerheden bij het Braziliaanse bedrijf heeft Boeing het zelf ook niet makkelijk.

Financiële moeilijkheden

Boeing kampt al een tijd met financiële moeilijkheden. Het moeilijke proces omtrent de 737 MAX kost de vliegtuigbouwer vele miljarden. Onlangs kreeg Boeing een lening van in totaal 12 miljard dollar om de kosten die samenhangen met het toestel te kunnen blijven dekken. De gevolgen van het coronavirus zijn een volgende klap voor het bedrijf uit Seattle. Veel maatschappijen hebben hun vluchtoperaties al dan niet geheel stopgezet en vragen om 58 miljard dollar aan overheidssteun. Enkele dagen geleden vroeg ook Boeing de Amerikaanse regering om liefst 60 miljard dollar aan steun. David Calhoun, de nieuwe CEO van Boeing, zei in januari nog volledig achter de deal te staan, maar moet nu zowel het bestuur van het bedrijf als Amerikaanse politici overtuigen. Het is namelijk nog niet zeker of er aan de overheidssteun nog extra voorwaarden verbonden zijn die de joint venture met de Brazilianen zouden kunnen belemmeren.

Joint venture

De waarde van de joint venture, genaamd Boeing Brasil – Commercial, die Boeing en Embraer aan het vormgeven zijn wordt geraamd op 4,75 miljard dollar. De samenwerking moet tot een strategische samenwerking leiden “dat beide bedrijven in de positie brengt om wereldwijd de groei te versnellen in de luchtvaartindustrie”. Vooral het succes van de Airbus A220 maakt dat Boeing geïnteresseerd is in de samenwerking met de bouwer van hoofdzakelijk kleine vliegtuigen. Boeing houdt een eigendomsbelang van 80 procent in de joint venture. Embraer heeft de overige 20 procent van de aandelen in bezit.