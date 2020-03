Marechaussee Schiphol stuurt al tientallen personen retour

De Koninklijke Marechaussee heeft in ruim een dag tijd al tientallen personen toegang geweigerd op basis van het inreisverbod dat donderdag is ingegaan. Dat bevestigt een woordvoerder van de Marechaussee aan Up in the Sky.

Weigering

Het inreisverbod dat in het Schengengebied is ingesteld is sinds donderdagavond van kracht. In nog geen dag tijd zijn er volgens de marechaussee op Schiphol al 30 personen geweigerd op basis van het verbod. Het is de bedoeling dat de geweigerde reizigers zo snel mogelijk teruggaan naar hun land van herkomst. Het verbod is ingesteld om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is wel toegestaan om via Schiphol direct door te vliegen naar een andere bestemming.

Inreisverbod

Voorlopig is het inreisverbod 30 dagen van kracht en treft het alle niet-essentiële reizen van personen naar de EU. Voor EU-onderdanen en mensen met een langdurige verblijfsvergunning is een uitzondering gemaakt. Ook medisch personeel, diplomaten, militairen en grenswerkers mogen nog naar binnen. Buiten Schiphol controleert de marechaussee ook op andere lucht- en zeehavens, en vinden er gebruikelijke controles plaats bij de Duitse en Belgische grenzen.