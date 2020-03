Reisvragen beantwoord: vast in het buitenland, wat nu?

Veel lezers van Up in the Sky hebben vragen over hun (geplande) reizen. Er is veel onduidelijkheid en contactcentra van maatschappijen zijn overbelast. In samenwerking met reisjournalist Daan Vermeer beantwoorden we de meest prangende vragen. Ook een vraag? Stel hem in de comments op ons Youtube-kanaal.

Tienduizenden Nederlanders zitten vast in het buitenland en willen naar huis toe. De vraag van een lezer is: Ik zit nu op Bali en wil graag naar huis. Vandaag verloopt mijn visum en morgen zou mijn terugvlucht gaan, maar die is geannuleerd. Wat moet ik doen?

Het is verstandig naar huis te keren als je in het buitenland zit. Veel landen sluiten hun grenzen, dus het is de vraag of je over een aantal dagen ook naar huis kan.

Dekking

Het calamiteitenfonds is opgericht om Nederlanders die in het buitenland zitten terug te halen. Maar een pandemie is uitgesloten bij het calamiteitenfonds. Dat geldt ook voor reis- en annuleringsverzekeringen. Je kan dus geen geld claimen. Er zijn enkele uitzonderingen. Independer heeft ze op een rijtje gezet.

Hoe kom je terug?

Optie 1

Via een reisorganisatie geboekt? Dan is deze organisatie je aanspreekpunt. Met hen kan je overleggen of je eerder naar huis terug kunt.

Optie 2:

Je hebt een ticket geboekt bij een Europese luchtvaartmaatschappij. Als die je terugreis annuleert is het een verplichting je op de eerstvolgende mogelijkheid terug te boeken. Ook als dat met een andere maatschappij is. Tot je terugvlucht is de maatschappij verplicht je te verzorgen. Het gaat dan om maaltijden, accommodatie en vervoer van en naar de accommodatie.

Optie 3:

Je hebt geboekt met een niet-Europese luchtvaartmaatschappij. In dat geval krijg je bij annulering je geld terug. Maar een vervangende vlucht moet je zelf zoeken en boeken. Dat kan flink in de papieren lopen, want er zijn weinig stoelen beschikbaar. Tip: kijk ook naar retourtickets; die zijn vaak een stuk goedkoper. Dus onze lezer raden we aan een retourticket Bali-Amsterdam te zoeken. Ook al neem je de geboekte ‘terugvlucht’ van Amsterdam naar Bali waarschijnlijk niet.

Registreren

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil graag in kaart brengen welke Nederlanders in welk land zitten. Je kan jezelf kenbaar maken door je te registreren via de website van het ministerie: nederlandwereldwijd.nl

Visum

Je kan je visum vaak laten verlengen bij de lokale autoriteiten. Informatie hierover kan je ook vinden op nederlandwereldwijd.nl