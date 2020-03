Reisvragen beantwoord: Naar de VS?

Veel lezers van Up in the Sky hebben vragen over hun (geplande) reizen. Er is veel onduidelijkheid en contactcentra van maatschappijen zijn overbelast. In samenwerking met reisjournalist Daan Vermeer beantwoorden we de meest prangende vragen. Ook een vraag? Stel hem in de comments op ons youtube kanaal.

VS

De vraag van de lezer: In juni staat er een reis naar New York in de planning. Kan ik in juni wel naar de VS?

Lastig

De vraag is lastiger te beantwoorden. Voor een reis zijn in ieder geval twee elementen nodig: de beschikbaarheid van een vlucht en toestemming het land te betreden. Op 12 maart heeft Trump besloten dat de komende dertig dagen mensen uit Schengenlanden de VS niet mogen betreden. Momenteel vliegen maatschappijen zoals KLM amper nog.

Afwachten

Voor juni is de situatie lastig in te schatten. Niemand weet hoe het de komende tijd gaat lopen. Het beste is komende weken even af te wachten.

Omboeken

Veel maatschappijen hanteren ruime omboekmogelijkheden. Dat houdt in dat je een vlucht die de komende weken of soms zelf maanden zou gepland staat, gratis om mag boeken. Mocht binnenkort blijken dat de reis niet door kan gaan, dan kan de vlucht naar een latere datum omgeboekt worden.

Tip: pakketreis

Voor mensen die hun reis nog willen boeken een tip. Het is verstandiger een pakketreis te boeken in plaats van een los vliegticket. Bij een pakketreis heeft een reiziger veel meer rechten dan iemand die een los ticket heeft geboekt. De pakketreisaanbieder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de reis.

Over Daan

Daan Vermeer is reisjournalist en werkt onder andere voor de Consumentenbond en het Financieele Dagblad (www.daanvermeer.info).

