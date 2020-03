KLM-vrouwen gaan beademingsapparatuur halen in oude Jumbo | Column Goof

Precies vandaag, maar dan eergisteren, kreeg ik een berichtje van een KLM-piloot, met wie ik ooit eens in-cockpit met een B747-400M naar de Reno Air Races vloog. Sindsdien houden we contact.

Hij heeft een scoopje: eenzelfde KLM-combi-Jumbo (weet wel: half pax half vracht) gaat naar China om beademingsapparatuur te halen. Met een all-female crew. Het toestel is daar bijzonder geschikt voor, gezien de capaciteit om achterin grote – en met name hoge – pallets te vervoeren.

Hij vraagt me in dat verband dan ook om ook de open brandbrief te publiceren die Stan Wraight, een autoriteit op het gebied van luchttransport, naar de KLM-directie heeft geschreven.

Hij adviseert de KLM op om de vier combi’s langer in de vloot te houden. Het toestel heeft zijn uitzonderlijke capaciteiten bewezen bij talloze eerdere crises. En het is nu onverantwoord om het toestel eind maart aan de grond te houden, zoals eerder de bedoeling was. De oude bakken zijn nu keihard nodig!

Of die vrouwelijke bemanning toeval is weet ik niet. Normaal grabbelt de computer een crew bij mekaar volgens een algoritme met een ongelooflijk groot aantal variabelen. Dit keer hebben de dames zich gemeld bij de chef-vlieger voor deze trip. Ze vinden het een eer om hun – waarschijnlijk – laatste vlucht op het toestel dit bijzondere karakter te geven.

Een miljoen jaar lang was de rolverdeling in tijden van nood dat de man erop uit gaat om voorraden te halen, en de vrouw thuisblijft om op de tent te passen. Dat is in de moderne tijd niet meer automatisch zo. En nu zelfs – toevallig? – omgekeerd.

Bewondering, meiden. Een verantwoordelijke taak. Levensreddend. We zullen jullie blogs volgen. Helaas zullen jullie zeer waarschijnlijk een nòg zieker Nederland aantreffen, bij jullie terugkomst volgende week.

Maar mocht er licht aan het eind van de tunnel opdoemen, dan is dat mede dankzij jullie, en de good old ‘400M’.

Goof Bakker

[email protected]

De bedoelde brief:

Beste heren,

U kent mij waarschijnlijk niet, maar ik had de eer om meer dan 32 jaar voor KLM Cargo te werken, met als hoogtepunt de wereldwijde verantwoordelijkheid voor vrachtverkoop en marketing op Schiphol. Daarvoor was ik VP-vracht- en gebiedsmanager Canada en vervolgens het Midden-Oosten, Azië en Australië.

Tijdens mijn 32 dienstjaren zag ik hoe de Boeing 747-400 Combi KLM herhaaldelijk financieel gered heeft omdat er tijdens de Golfoorlogcrisis, SARS, enz. een echt vrachtvliegtuig nodig was. Het toestel stelde ons in staat om onze operatie voort te zetten met minimaal een break-even-resultaat.

Meer dan ooit zijn deze vliegtuigen nu nodig om de humanitaire behoeften voor goederen en diensten te ondersteunen, om de supply chains open te houden, zodat de productie van kritieke gezondheid gerelateerde goederen door kan gaan en mensen in staat gesteld worden om hun baan te behouden in alle continenten die u bedient. Het is geen verplichting, maar het is zeker iets wat u vanuit moreel oogpunt moet overwegen. De wereld zal u uiteindelijk dankbaar zijn hiervoor en ik weet dat de logistieke gemeenschap u zal steunen.

Luchtvaartmaatschappijen vliegen nu passagiers-Boeing 787’s en 777’s als vrachttoestellen om te helpen, en ik weet zeker dat u daar ook naar kijkt. Maar veel van de medische hulpgoederen die mensen willen verzenden, zijn volumetrisch en een deel ervan zal op het hoofddek moeten. Passagiers-787’s/777’s kunnen in het beste geval ongeveer 120 kubieke meter vervoeren.

Een 747-400M (Combi) daarentegen, die alleen voor vracht wordt gebruikt, kan zeven Q7-pallets van elk 18 kubieke meter op het hoofddek kwijt, plus mogelijk negen benedendekpallets van minimaal 10 kubieke meter elk, plus zakcontainers en bulk. Dat is gemakkelijk 230 tot 240 kubieke meter en dat zelfs met alle pax-gerelateerde EIC op zijn plaats. We haalden in het verleden regelmatig meer dan 45 ton vracht op de 14-palletversie, en als we het toestel nu en in de nabije toekomst als een puur all-cargo-alternatief gebruiken, dan zal nog meer tonnage mogelijk zijn.

Doe alsjeblieft het juiste. Wereldwijde verladers, expediteurs en gezondheidsautoriteiten zullen betalen wat nodig is om ervoor te zorgen dat u er geen geld op verliest, mocht dat een probleem zijn. En ik weet zeker dat de Nederlandse logistieke gemeenschap met haar vitale rol in de wereldhandel u hier ook in zal steunen.

We rekenen op u,

Met vriendelijke groet

Stan Wraight